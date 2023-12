I Mattoni della Mesopotamia Rivelano Anomalie del Campo Magnetico Terrestre

I mattoni antichi della Mesopotamia, datati a circa 3000 anni fa, si sono rivelati una fonte inaspettata e preziosa di informazioni sull’antico campo magnetico terrestre, grazie alla presenza di grani di ossido di ferro che, se interpretati correttamente, rivelano cambiamenti significativi in questo campo protettivo che avvolge la Terra. Questa scoperta è emersa da uno studio pubblicato su “Proceedings of the National Academy of Sciences“.

Foto realizzata attraverso l’utilizzo della AI.

I mattoni, utilizzati per costruire una delle civiltà più epiche della storia, sono stati analizzati da un team di ricercatori guidato dall’archeologo Matthew Howland della Wichita State University negli Stati Uniti. Ogni mattone è timbrato con il nome del re che regnava al momento della sua fabbricazione, fornendo così una datazione precisa che permette agli scienziati di associare le registrazioni geologiche contenute nei mattoni a periodi specifici. Questo metodo offre una nuova strada per comprendere meglio come il campo magnetico del nostro pianeta sia cambiato ed evoluto nel tempo, il che potrebbe aiutarci a fare previsioni migliori sul suo comportamento attuale e futuro.

Gli scienziati hanno scoperto che durante il regno di Nabucodonosor II, dal 604 al 562 a.C., il campo magnetico terrestre ha subito cambiamenti brevi ma drammatici, indicando che può cambiare significativamente in tempi relativamente brevi. Questa analisi ha anche confermato l’esistenza della cosiddetta Anomalia Geomagnetica dell’Età del Ferro Levantina (LIAA), un misterioso picco nella forza del campo magnetico che si pensa si sia verificato nell’odierno Iraq tra circa il 1050 e il 550 a.C.

Questa ricerca non solo fornisce nuove intuizioni sul campo magnetico terrestre, ma aiuta anche a stabilire una linea di base più accurata per la datazione dei materiali archeologici della Mesopotamia durante i primi tre millenni a.C. Questo è particolarmente rilevante per gli studi sullo sviluppo dell’urbanizzazione e della complessità sociale in quella regione.

Inoltre, il metodo di datazione archeomagnetica degli artefatti può aiutare gli storici a determinare con maggiore precisione i regni di alcuni antichi re mesopotamici, che sono stati oggetto di dibattito nella comunità archeologica a causa di registrazioni storiche incomplete. La tecnica si è allineata a una comprensione dei regni dei re nota agli archeologi come la “Cronologia Bassa”.

Queste scoperte aprono nuove prospettive non solo nell’archeologia, ma anche nelle scienze della Terra, fornendo una finestra unica sul comportamento passato del campo magnetico terrestre e sulla sua evoluzione nel corso del tempo​​​​​​​​.