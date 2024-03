I nuovi trend degli smartphone: foldable, OLED e intelligenza artificiale

Sin dalla loro introduzione sul mercato, gli smartphone hanno modificato indelebilmente la società moderna, trasformando di nuovo il modo di comunicare delle persone. Questo articolo analizza tutta la vita degli smartphone e i nuovi trend che verranno: foldable, OLED e intelligenza artificiale locale e in cloud.

Da “semplici” strumenti di comunicazione a centri fondamentali della nostra vita reale e digitale.

Nascita, ascesa e cambiamenti alla società degli smartphone

La storia degli smartphone inizia ufficialmente nei primi anni ’90, sebbene il concetto di un telefono con funzionalità avanzate fosse già nell’aria. Ma è stato l’avvento dell’iPhone nel 2007 grazie alla Apple di Steve Jobs a segnare la vera svolta, introducendo l’idea di uno smartphone con schermo touchscreen, capacità multimediali avanzate e accesso a un vasto ecosistema di applicazioni. Da quel momento, il mercato degli smartphone ha assistito a una crescita esponenziale, con i produttori che si sfidano in una corsa all’innovazione senza precedenti.

Prima dell’arrivo dell’iPhone, i telefoni cellulari erano dispositivi funzionali, focalizzati sulla comunicazione verbale e, in misura minore, sull’invio di messaggi di testo. L’era degli smartphone è quindi iniziata con l’introduzione dell’iPhone, che ha dato il via ad una nuova era per la telefonia mobile, introducendo innovazioni frequenti che hanno cambiato il concetto stesso di “telefono”.

Prima del 2007, i telefoni cellulari erano per lo più dispositivi con tastiera fisica, che variava da modelli a conchiglia a quelli con tastiere QWERTY complete, come i BlackBerry – dispositivi che oramai non funzionano più, che erano tra i più popolari per l’uso aziendale e professionale. Questi dispositivi offrivano funzionalità limitate oltre alla telefonia e agli SMS, come la possibilità di gestire l’agenda, navigare in Internet tramite connessioni lente e scaricare applicazioni molto basilari tramite piattaforme proprietarie.

L’iPhone ha rivoluzionato l’industria introducendo il concetto di uno schermo touchscreen capacitivo, che eliminava la necessità di tasti fisici per la maggior parte delle funzioni, offrendo un’interfaccia utente intuitiva e fluida. Questo ha permesso di visualizzare e interagire con i contenuti in modi prima impossibili, aprendo le porte a una nuova dimensione di app e servizi. Inoltre, l’iPhone ha integrato un ecosistema di applicazioni, l’App Store, che ha trasformato lo smartphone in una piattaforma versatile per l’intrattenimento, la produttività e la comunicazione.

Mentre i telefoni pre-iPhone offrivano connettività di base e capacità multimediali limitate, gli smartphone hanno introdotto la connessione a Internet ad alta velocità tramite reti cellulari e Wi-Fi, browser web completi, fotocamere ad alta risoluzione e lettori multimediali avanzati. Questo ha trasformato gli smartphone in dispositivi multifunzione, capaci di sostituire fotocamere, lettori MP3, navigatori GPS e molto altro.

È proprio grazie alla nascita delle applicazioni che gli smartphone sono stati in grado di modificare le società. I social network sono diventati app, vedi: Facebook, Instagram o il più moderno TikTok. Ogni social ha una forma di linguaggio differente: se su Facebook si comunicava principalmente tramite testo, su Instagram si è lasciato più spazio alle immagini, mentre su TikTok è il video verticale la forma di comunicazione principale.

Potenza, design foldable e schermo OLED

Il trend numero 1 è rappresentato dallo schermo OLED, una tecnologia di ultima generazione che vanta una qualità delle immagini incredibilmente elevata.

Gli smartphone di ultima generazione rappresentano veri e propri gioielli della tecnologia, amalgamando design, potenza e innovazione in dispositivi che si adattano perfettamente alle esigenze di una società sempre più connessa e digitale. Questi dispositivi avanzati sono molto più che semplici strumenti di comunicazione; sono diventati assistenti personali, piattaforme di intrattenimento nonché centri per la produttività lavorativa.

Al cuore degli smartphone di ultima generazione troviamo processori incredibilmente potenti, capaci di gestire compiti complessi con facilità, dal rendering di grafica avanzata nei giochi a eseguire applicazioni di realtà aumentata. Con l’avanzamento delle reti 5G, questi dispositivi offrono velocità di connessione straordinarie, permettendo download quasi istantanei, streaming video in 4K senza interruzioni e un’esperienza di navigazione web senza precedenti.

Le fotocamere degli smartphone moderni hanno raggiunto e, in alcuni casi, superato la qualità di molte fotocamere digitali dedicate. Con array di fotocamere multi-lente, gli utenti possono scattare foto in alta risoluzione, registrare video in 4K e persino in 8K, e sperimentare con modalità fotografiche avanzate come la visione notturna, il ritratto bokeh, e la fotografia macro. L’intelligenza artificiale svolge un ruolo cruciale nell’ottimizzare automaticamente le impostazioni della fotocamera per catturare l’immagine perfetta in ogni situazione.

Un’altra innovazione significativa è rappresentata dagli schermi. Gli smartphone di ultima generazione spesso dispongono di display OLED o AMOLED che offrono colori vivaci, neri profondi e angoli di visione eccellenti. Alcuni modelli sono dotati di display pieghevoli o rollabili, che spingono ulteriormente i limiti del design tradizionale, offrendo nuove forme di interazione e multitasking, nonché un’esperienza visiva immersiva per video e giochi. Questa è un’ottima guida agli smartphone pieghevoli.

La sicurezza dei dati è un’altra priorità per gli smartphone di ultima generazione, con funzionalità avanzate come il riconoscimento facciale e i sensori di impronte digitali sotto lo schermo per garantire che le informazioni personali degli utenti siano protette da accessi non autorizzati. Inoltre, gli sviluppatori di sistemi operativi continuano a rafforzare le misure di sicurezza e privacy per proteggere gli utenti da malware, phishing e altre minacce.

L’intelligenza artificiale avanza sino agli smartphone

L’intelligenza artificiale è, in effetti, una delle caratteristiche distintive degli smartphone di ultima generazione. Gli assistenti virtuali basati sull’IA, come Siri, Google Assistant e Bixby, hanno reso la vita quotidiana più comoda, consentendo agli utenti di controllare il loro dispositivo e la loro smart home con semplici comandi vocali.

L’IA è anche impiegata per personalizzare l’esperienza utente, imparando dai comportamenti e preferenze per suggerire app, notizie e informazioni pertinenti.

Ma l’IA non si limita solo a questo: Apple ad esempio è al lavoro su un nuovo processore in grado di gestire compiti incredibilmente complessi girati in locale, ovvero che funzionano sul dispositivo e non necessitano di connessione ad Internet.

La lotta al predominio dell’intelligenza artificiale è ufficialmente iniziata e le grandi aziende stanno lottando per competere ed emergere.

Galaxy AI è l’ultima invenzione di Samsung, una serie di funzioni integrate negli smartphone appena lanciati – i Samsung Galaxy S24. Una delle funzioni più interessanti è la traduzione simultanea: possiamo chiamare una persona che parla una lingua differente dalla nostra e, in tempo reale, lo smartphone tradurrà per noi le nostre parole nella sua lingua, con la nostra voce.