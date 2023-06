I primi passi per vendere su Amazon

Amazon è diventato nel corso degli anni il punto di riferimento per coloro che vendono online prodotti e servizi. I vantaggi nell’utilizzare questa piattaforma sono diversi, privati e grandi brand preferiscono affidarsi a una piattaforma così celebre per gestire al meglio il processo di acquisto-vendita.

La vendita su Amazon è molto semplice, ma bisogna tenere in considerazione le commissioni. Aziende e privati preferiscono vendere su Amazon con A-Channel per ottimizzare le categorie e monitorare al meglio i loro prodotti.

Non tutti sanno però come approcciarsi alla vendita su Amazon, quindi, oggi si andrà ad analizzare come vendere su Amazon partendo da zero.

Registrazione e tipologia di utente: privato o azienda

Il primo passo da compiere è la registrazione sulla piattaforma, il venditore dovrà decidere se registrarsi come Privato senza partita IVA oppure come Azienda con partita IVA. Nel primo caso si possono vendere fino a 40 oggetti al mese, nel secondo non vi è nessun limite massimo.

Dati necessari per vendere su Amazon: le informazioni preliminari

Identificata la tipologia di registrazione da effettuare su Amazon, il passo successivo risiede nell’inserimento dei dati per associare il proprio profilo a quello di venditore vero e proprio. Le informazioni richieste sono nello specifico: cognome, nome, ragione sociale, carta di credito o coordinate bancarie, numero di telefono valido e carta d’identità.

Il piano di vendita Amazon: Pro e Base

Oltre alla tipologia di venditore bisogna scegliere anche il piano tariffario con cui inserire le inserzioni, la piattaforma consente di optare per: Amazon Base e Amazon Pro. Le differenze tra i due piani sono sostanziali: Amazon Base è gratuito, mentre Amazon Pro ha un costo di 39 euro più IVA al mese.

Ulteriore differenza è da ricercare nel tetto di vendite, esse oltre a cambiare nel numero massimo di oggetti mensili varia anche nella somma in euro, infatti, Amazon Base non permette di superare i 15 mila euro ogni 30 giorni. La versione Pro dispone di molte più funzionalità e di vantaggi notevoli per la modifica delle inserzioni.

Creare un’inserzione come venditore Amazon: la vendita reale

Effettuata la registrazione e selezionato il piano più adatto alle proprie esigenze è il momento di inserire un’inserzione per la vendita. In questo caso il venditore dovrà cliccare sulla sezione Catalogo, all’interno della schermata principale, e selezionare la voce Aggiungi prodotto.

Inserendo le informazioni dell’oggetto, come descrizione e costo, sarà poi possibile salvarlo all’interno del negozio digitale. All’interno della pagina denominata Inventario si possono visualizzare i dati e lo stato dell’inserzione.

Al momento della realizzazione dell’annuncio è opportuno scegliere la categoria del prodotto e lo stato dello stesso, evidenziando se sia nuovo oppure usato.

Vendere su Amazon: costi e commissioni

Quando si inserisce un annuncio di vendita su Amazon vi sono dei costi oltre quelli legati all’abbonamento. Ogni oggetto venduto, realizzato con un profilo privato senza Partita IVA, ha un costo di 0.99 euro; mentre un’azienda con partita IVA ha un costo fisso di 39 euro mensili.

Vi sono però da contabilizzare anche le commissioni su Segnalazione, che variano a seconda del prodotto venduto. In questo caso Amazon ha stilato un elenco delle commissioni su Segnalazione.

I venditori che vendono libri, DVD, video, musica, videogiochi e software, devono considerare anche le commissioni di Chiusura, che sono di 1.01 euro per i libri e 0.81 euro per le altre tipologie.