Il mercato del lavoro in Italia nel 2024 si caratterizza per alcuni trend fondamentali e l’emergere di nuove professioni. Uno degli aspetti chiave è l’importanza crescente di valori come diversità, equità e inclusione nelle aziende, che ora influenzano significativamente le decisioni dei lavoratori riguardo al rimanere o meno in un’impresa. Le aziende più grandi hanno fatto maggiori progressi in questo senso, specialmente quelle con 500-1000 dipendenti, grazie alla loro capacità di comprendere meglio il profilo e le esigenze della forza lavoro, avendo anche le risorse per implementare misure efficaci​​.

La trasparenza retributiva è diventata un tema centrale, con l’Unione Europea che ha introdotto norme per promuovere l’equità salariale, obbligando le imprese a fornire informazioni sulle retribuzioni e ad intervenire in caso di divari retributivi di genere superiori al 5%. Anche in Italia si è mosso in questa direzione con la legge 162/2021 che ha introdotto la certificazione di genere per le aziende​​.

Un altro aspetto rilevante è l’aumento dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, con un’attenzione particolare all’etica e alla conformità legale. Le aziende devono affrontare sfide legate alla privacy, alla sicurezza dei dati e ai diritti dei dipendenti nell’utilizzo dei loro dati per addestrare modelli di intelligenza artificiale​​.

La flessibilità di tempo e di luogo è diventata una richiesta importante, soprattutto per le generazioni più giovani, con molte di esse che considerano la possibilità di cercare nuovi lavori se costrette a lavorare in ufficio a tempo pieno​​.

Sul fronte delle professioni emergenti, l’anno 2024 vede l’ascesa di ruoli che riflettono le dinamiche globali e le nuove esigenze. Professioni come il social seller, influencer, mediatore familiare, disability manager, digital marketing specialist, coach, insegnista, HSE advisor, traduttore dei segni e esperto in intelligenza artificiale sono in forte crescita. Queste professioni offrono nuove opportunità in un contesto lavorativo sempre più flessibile e orientato all’innovazione​​.

Dal punto di vista geografico, le regioni più dinamiche in termini di assunzioni sono Lombardia, Lazio, Veneto ed Emilia-Romagna, con il Nord Ovest che concentra quasi la metà delle nuove assunzioni. Tra le professioni più ricercate e difficili da reperire troviamo gli ingegneri dell’informazione, le professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche, e i tecnici delle costruzioni civili. La flessibilità è una competenza chiave richiesta in diverse categorie professionali​​.

Infine, il settore IT mostra una crescita significativa, con un incremento delle assunzioni di professionisti IT del 21% nel primo trimestre del 2024 rispetto al precedente anno​​.

Questi cambiamenti riflettono una trasformazione profonda del mercato del lavoro in Italia, che sta evolvendo per rispondere alle esigenze di un mondo del lavoro sempre più digitalizzato e globalizzato.