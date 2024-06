Intelligenza Artificiale arriva sull’iPhone

L’intelligenza artificiale (AI) sta per trasformare radicalmente l’esperienza utente sugli iPhone, grazie all’introduzione di nuove funzionalità con l’aggiornamento di iOS 18. Apple, storicamente riservata nell’implementare tecnologie AI rispetto ai suoi concorrenti, sta ora facendo passi da gigante per integrare queste tecnologie nei suoi dispositivi, puntando su un mix di elaborazione on-device e cloud per garantire efficienza e privacy.

Apple Intelligence

Uno dei principali aggiornamenti è l’introduzione di Apple Intelligence, un insieme di funzionalità AI che verranno integrate nelle app e nei servizi esistenti su iPhone, iPad e Mac. L’obiettivo di Apple non è tanto quello di impressionare con tecnologie spettacolari, ma piuttosto di offrire strumenti utili che possano migliorare l’uso quotidiano dei dispositivi. Ad esempio, l’AI sarà in grado di riassumere email, trascrivere registrazioni vocali e fornire risposte automatiche nei messaggi, rendendo la gestione delle comunicazioni molto più efficiente​​​​.

Siri Potenziata dall’AI

Siri, l’assistente virtuale di Apple, vedrà un significativo potenziamento grazie all’uso di modelli di linguaggio di grandi dimensioni (LLM), simili a quelli utilizzati da ChatGPT. Questo permetterà a Siri di gestire comandi più complessi e di fornire risposte più naturali e contestualizzate. Siri sarà in grado di eseguire funzioni multiple all’interno delle app, come aprire documenti specifici, spostare file, o persino creare e inviare GIF​​.

Fotografie e Editing

L’app Foto beneficerà di capacità avanzate di ricerca in linguaggio naturale. Sarà possibile cercare immagini con comandi come “gatto sul divano” e ottenere risultati pertinenti. Inoltre, l’editing delle immagini sarà reso più intuitivo grazie a comandi vocali come “rendere questa immagine più vivace”​​. Anche la creazione di “Memory Movies”, montaggi video basati su temi specifici, sarà facilitata da descrizioni testuali fornite dall’utente.

Note e Mail

L’app Note vedrà l’introduzione di strumenti AI per risolvere equazioni matematiche e trasformare schizzi in arte generata dall’AI. Le email, invece, potranno essere riscritte per adattarsi a diversi toni o stili, e riassunte per una lettura più rapida. La funzionalità Smart Reply permetterà risposte rapide e automatiche, migliorando ulteriormente la gestione della posta​​.

Notifiche e Privacy

Con l’AI, le notifiche diventeranno più intelligenti, con un nuovo Reduce Interruptions Focus Mode che mostrerà solo notifiche prioritarie. Apple continua a mantenere un forte impegno verso la privacy degli utenti, assicurando che gran parte dell’elaborazione avvenga direttamente sul dispositivo. Quando sarà necessario utilizzare il cloud, verranno impiegati server sicuri basati su Apple Silicon​​.

Compatibilità e Prestazioni

Le nuove funzionalità AI richiederanno dispositivi con chip avanzati come l’A15 Bionic o successivi, e per i migliori risultati, l’iPhone 15 Pro o i modelli successivi. Questo assicurerà che le operazioni AI possano essere eseguite in modo fluido e senza intoppi​​​​.

Conclusione

L’introduzione dell’AI sugli iPhone rappresenta una svolta significativa nell’evoluzione della tecnologia mobile. Apple sta cercando di bilanciare innovazione e praticità, assicurandosi che le nuove funzionalità non solo stupiscano, ma migliorino realmente l’esperienza utente quotidiana. Con iOS 18, gli utenti possono aspettarsi un assistente virtuale più intelligente, strumenti di produttività potenziati e una gestione delle comunicazioni più efficiente, il tutto mantenendo al centro la privacy e la sicurezza.

Questa evoluzione dell’AI su iPhone non solo migliorerà l’efficienza, ma rappresenterà anche un passo avanti verso un’era in cui i dispositivi mobili diventeranno partner ancora più integrali e intelligenti nelle nostre vite quotidiane.