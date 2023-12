Intelligenza artificiale potrebbe minacciare i lavori d’ufficio

L’automazione e la digitalizzazione, finora, hanno portato alla perdita di posti di lavoro principalmente nel settore manifatturiero, ma l’importanza crescente dell’intelligenza artificiale (AI) metterà a rischio anche i lavori d’ufficio.

Studi indicano che applicazioni come ChatGPT e altre basate su AI avranno un impatto massiccio sul mondo del lavoro, con particolare riferimento ai settori del marketing e delle vendite, del commercio al dettaglio e della produzione commerciale e industriale. Questo perché questi settori presentano una alta proporzione di attività routinarie e, contemporaneamente, un grande potenziale per l’utilizzo di applicazioni AI​​​​.

Un rapporto di Goldman Sachs afferma che l’AI potrebbe sostituire l’equivalente di 300 milioni di lavori a tempo pieno, sostituendo un quarto dei compiti lavorativi negli Stati Uniti e in Europa. Tuttavia, potrebbe anche significare nuovi posti di lavoro e un boom di produttività, aumentando potenzialmente il valore totale annuo dei beni e servizi prodotti globalmente del 7%. Questo rapporto prevede che due terzi dei lavori negli Stati Uniti e in Europa siano esposti a un certo grado di automazione AI, e circa un quarto di tutti i lavori potrebbe essere eseguito interamente dall’AI​​.

Esempi specifici di lavori d’ufficio a rischio includono rappresentanti del servizio clienti, receptionist, contabili, venditori e ruoli di ricerca e analisi. Nell’ambito della vendita al dettaglio, le stazioni di self-checkout sono un esempio di automazione che ha guadagnato popolarità, riducendo la necessità di impiegati alle casse​​​​​​.

Il World Economic Forum stima che l’AI sostituirà circa 85 milioni di posti di lavoro entro il 2025. PwC prevede che entro la metà degli anni ’30, fino al 30% dei lavori potrebbe essere automatizzabile, con leggermente più uomini colpiti a lungo termine poiché veicoli autonomi e altre macchine sostituiscono molti compiti manuali. Durante la prima e la seconda ondata di automazione, le donne potrebbero essere a maggior rischio a causa della loro rappresentanza più elevata in funzioni amministrative e di segreteria​​.

In risposta a queste sfide, è fondamentale un costante apprendimento e adattamento alle nuove tecnologie e ai nuovi modi di lavorare. Sviluppare abilità trasversali come la comunicazione, la risoluzione dei problemi e la collaborazione sarà cruciale nell’era dell’AI. La capacità di adattarsi rapidamente a circostanze mutevoli sarà una chiave per il successo, così come specializzarsi in aree specifiche per aumentare il proprio valore per i datori di lavoro​​.

In conclusione, mentre l’AI e l’automazione rappresentano una minaccia per alcuni lavori d’ufficio, offrono anche opportunità per nuovi ruoli e richiedono un cambiamento nel modo in cui individui, aziende e governi si approcciano alla forza lavoro del futuro. L’adattamento, l’apprendimento continuo e lo sviluppo di abilità specializzate saranno fondamentali per navigare in questo paesaggio in rapido cambiamento.