Istat, calo di oltre il 12% del Pil nel secondo trimestre

Ancor peggiore il contraccolpo sull’economia spagnola: il Pil iberico è crollato del 18,5% congiunturale, sempre nel secondo periodo dell’anno, mentre il crollo annuo arriva al -22,1 per cento. A livello aggregato di Eurozona, la stima flash di Eurostat parla di un calo del 12,1% sul trimestre precedente e nell’Unione europea allargata dell’11,9 per cento.

In molti paesi d’Europa si sono registrati dati peggiori. In Francia, il secondo trimestre si è chiuso con un calo del 13,8% congiunturale, a seguito del -5,9% (dato rivisto al ribasso) del primo periodo dell’anno.

I numeri sono di quelli da far paura: il Pil italiano del secondo trimestre ha infatti subito un contraccolpo fortissimo per il coronavirus e le seguenti chiusure economiche.

Il rischio che l’Italia sprofondi in una crisi economica senza precedenti è altissimo: del resto mai prima d’ora avevamo dovuto affrontare un lockdown prolungato e milioni di posti di lavoro rischiano di essere persi per sempre.

