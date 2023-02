Jenna Ortega: curiosità, film e notizie sulla giovane star in ascesa

Jenna Ortega è una giovane attrice statunitense che sta rapidamente guadagnando popolarità per il suo talento e la sua versatilità.

Conosciuta per i suoi ruoli in film e serie TV come “Iron Man 3”, “Jane the Virgin” e “Stuck in the Middle”, Jenna Ortega sta dimostrando di essere una star in ascesa nel mondo del cinema. Ecco alcune curiosità, film e notizie su questa talentuosa attrice.

Jenna Ortega è nata e cresciuta in California

Jenna Ortega è nata il 27 settembre 2002 a Coachella, in California. È cresciuta a Indio, in California, insieme alla sua famiglia e ha iniziato a recitare all’età di nove anni.

Jenna Ortega ha recitato in molte pellicole di successo

Jenna Ortega ha recitato in molte pellicole di successo, tra cui “Iron Man 3”, “Insidious 2”. Tuttavia, è diventata nota al grande pubblico per il suo ruolo di Harley Diaz nella serie TV Disney Channel “Stuck in the Middle”. Questa performance le ha valso molte lodi e l’ha resa una star in ascesa nel mondo del cinema.

Il suo ultimo ruolo è legato alla serie tv “Mercoledì” basato sulla famiglia Addams.

Jenna Ortega è impegnata in cause sociali

Oltre alla sua carriera di attrice, Jenna Ortega è impegnata in molte cause sociali, tra cui l’uguaglianza di genere e i diritti delle donne. Ha partecipato a molte campagne di sensibilizzazione e ha utilizzato la sua piattaforma per sensibilizzare il pubblico su queste importanti questioni.

Jenna Ortega ha molte passioni oltre alla recitazione

Oltre alla recitazione, Jenna Ortega ha molte passioni e interessi. Ama la musica e suona il pianoforte, oltre ad essere un’appassionata di arte e di moda. Queste sue passioni e interessi la rendono una persona molto interessante e versatile.

Queste sono solo alcune delle curiosità sull’attrice Jenna Ortega. Con la sua versatilità e il suo talento, è indubbiamente una star in ascesa nel mondo del cinema e sicuramente sentiremo ancora parlare di lei in futuro.