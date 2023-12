Niente, la Nasa non riesce ad aprire il contenitore con i resti dell’asteroide

L’attuale sfida della NASA nel non riuscire ad aprire il contenitore con i campioni dell’asteroide rappresenta un intoppo significativo in una missione altrimenti riuscita e scientificamente promettente. La situazione, seguita con interesse dalla comunità scientifica e dai media, sottolinea le complessità e le imprevedibilità delle missioni spaziali, anche dopo il loro ritorno sulla Terra.

Nel settembre del 2023, i frammenti di un asteroide vicino alla Terra, noto come Bennu, sono stati depositati con cura nel deserto dello Utah. Questi campioni di roccia e polvere raccolti dall’asteroide detengono indizi fondamentali sull’origine del sistema solare e potrebbero rispondere a domande cruciali su come il nostro pianeta sia venuto ad esistere. La missione OSIRIS-REx della NASA, lanciata nel settembre 2016 e arrivata all’asteroide Bennu nel dicembre 2018, ha raccolto questi campioni nel 2020 e ha iniziato il suo viaggio di ritorno sulla Terra nel maggio 2021. È stata la prima volta che la NASA ha tentato di recuperare un campione da un asteroide nello spazio.

Tuttavia, da quando il contenitore con i campioni è arrivato sulla Terra, il team della missione ha incontrato difficoltà nell’aprire il meccanismo di acquisizione del campione, noto come TAGSAM. Questo dispositivo è gestito con attenzione dai membri del team attraverso una scatola guanti specializzata e sotto il flusso di azoto per evitare la contaminazione. Due dei 35 fermagli sul capo del TAGSAM non hanno potuto essere rimossi con gli attrezzi correntemente approvati per l’uso nella scatola guanti di OSIRIS-REx, impedendo di estrarre il campione al suo interno.

Nonostante queste difficoltà, il team è riuscito a raccogliere del materiale dall’esterno del capo del TAGSAM. Quando il coperchio in alluminio del contenitore del campione è stato rimosso per la prima volta, i membri del team hanno trovato polvere e detriti neri sulla piattaforma avionica del contenitore. Hanno anche rimosso del materiale dall’interno del contenitore con delle pinzette o una paletta, mantenendo premuto il lembo di mylar del capo del TAGSAM.

I frammenti aggiuntivi raccolti finora hanno superato l’obiettivo della NASA di raccogliere 60 grammi dalla superficie di Bennu, quindi l’agenzia spaziale ha già del materiale con cui lavorare. Un’analisi precoce del campione dell’asteroide ha rivelato un’abbondanza di molecole di carbonio e acqua, supportando la teoria secondo cui i mattoni della vita potrebbero essere arrivati sulla Terra tramite asteroidi.

Dal novembre 2023, la NASA ha interrotto i tentativi di manovrare con il contenitore del campione, ma non ha perso la speranza. Attualmente, l’agenzia è impegnata nello sviluppo e nel test di nuovi strumenti per aprire il contenitore. La progettazione, lo sviluppo e il test di nuovi strumenti realizzati con materiali conformi agli standard di contaminazione sono in corso per completare in sicurezza il recupero dei campioni dal capo del TAGSAM nella scatola guanti. A seconda dei tempi di costruzione e test, si prevede che l’apertura avverrà nel primo trimestre del 2024.

Una volta aperto il contenitore, il piano è che il team di cura presso il Johnson Space Center della NASA estragga e pesi il campione, crei un inventario di ciò che è contenuto all’interno e distribuisca pezzi di Bennu a team internazionali di scienziati. Questo permetterà un’analisi più approfondita e potrebbe fornire informazioni preziose sull’origine del nostro sistema stellare​​​​.

