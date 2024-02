La scienza ammette che Giove poteva essere piatto

Giove, il gigante gassoso del nostro sistema solare, è un pianeta di straordinarie dimensioni e caratteristiche uniche. Contrariamente all’immagine comune di un corpo celeste perfettamente sferico, Giove presenta una forma leggermente schiacciata ai poli e rigonfia all’equatore, un fenomeno attribuibile alla sua rapida rotazione e alla sua imponente gravità.

Questo gigante gassoso, composto principalmente da idrogeno e elio, non ha una superficie solida definita. Al contrario, la sua “superficie” è in realtà il vertice di un’atmosfera densa e profonda che diventa gradualmente più densa con l’avvicinarsi al centro del pianeta.

La rotazione di Giove, che completa un giorno in soli 10 ore, è significativamente più veloce di quella della Terra. Questa rotazione accelerata contribuisce alla sua forma oblata, facendo sì che il pianeta si espanda all’equatore mentre si appiattisce ai poli. Inoltre, le dimensioni colossali di Giove influenzano la sua forma a causa della gravità, che tende a schiacciare il pianeta ai poli e a farlo rigonfiare all’equatore. Nonostante queste caratteristiche, la nozione di Giove come pianeta “piatto” è più un’espressione della sua forma oblata che non indica un vero e proprio appiattimento nel senso letterale del termine.

L’assenza di una superficie solida rende impossibile stare in piedi su Giove nel modo in cui lo intendiamo sulla Terra. Qualsiasi tentativo di atterraggio o di esplorazione fisica sarebbe ostacolato dalle intense pressioni e temperature all’interno dell’atmosfera del pianeta, che rendono l’ambiente estremamente inospitale per la vita così come la conosciamo. Le condizioni estreme, unitamente alla composizione gassosa di Giove, sottolineano la distinzione tra i pianeti rocciosi come la Terra e i giganti gassosi del nostro sistema solare.

In conclusione, Giove incarna un affascinante esempio di come le leggi della fisica modellano i corpi celesti in modi che sfidano le nostre percezioni quotidiane. Sebbene non sia “piatto” nel senso tradizionale, le sue caratteristiche uniche offrono una preziosa finestra sulle dinamiche e sui processi che governano il nostro sistema solare​​.