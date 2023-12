La Trasformazione del Viaggio Stradale nel 2023 Grazie a Verra Mobility e Telepass

Il sistema Telepass in Italia, un pilastro nell’ambito della mobilità e della gestione dei pedaggi autostradali, sta evolvendo grazie a una recente partnership tra Verra Mobility e Telepass. Questa collaborazione mira a espandere le soluzioni di pagamento elettronico dei pedaggi, soprattutto per le auto a noleggio a breve termine, su tutte le autostrade italiane.

Verra Mobility, una società leader nella fornitura di soluzioni tecnologiche per la mobilità intelligente, tra cui il pedaggio elettronico, ha annunciato un accordo con Telepass, un’azienda italiana leader nella mobilità integrata, per fornire insieme servizi di elaborazione dei pedaggi in Italia. Questo accordo segna un passo importante nella trasformazione del sistema Telepass, allargando il raggio d’azione di Verra Mobility in Europa e offrendo soluzioni di pagamento dei pedaggi per le auto a noleggio a breve termine su tutte le strade a pedaggio in Italia.

L’obiettivo di questa partnership è quello di facilitare la mobilità per gli automobilisti che noleggiano auto a breve termine, offrendo un programma di pagamento interoperabile dei pedaggi che funziona senza problemi tra Italia, Spagna, Francia e Portogallo. Senza le soluzioni di Verra Mobility, i clienti delle auto a noleggio devono affrontare attese nelle corsie dei pedaggi, pagando in contanti o con carta di credito, con il rischio per le società di noleggio di incorrere in sanzioni per mancati pagamenti in località prive di barriere. Il servizio di Verra Mobility consente pagamenti elettronici dei pedaggi, offrendo un’esperienza di viaggio più agevole durante gli spostamenti transfrontalieri.

Paolo Malerba, Chief Business Sales Officer di Telepass, ha sottolineato l’impegno di Telepass nel rendere i viaggi più facili e senza interruzioni in Italia e in Europa. L’alleanza con Verra Mobility è vista come un passo fondamentale per semplificare ulteriormente i viaggi in Italia e oltre.

Per le società di noleggio auto a breve termine, questa partnership offre la possibilità di fornire un servizio basato sulla convenienza che i loro clienti desiderano, permettendo alle aziende di assegnare facilmente i costi dei pedaggi agli autisti responsabili. Verra Mobility gestirà l’onere amministrativo dell’elaborazione dei pedaggi, della gestione degli account, della fatturazione ai clienti e della gestione dei dispositivi a bordo veicolo.

La collaborazione tra Verra Mobility e Telepass rappresenta un importante sviluppo nel settore della mobilità elettronica e dei pagamenti dei pedaggi, puntando a una maggiore efficienza e semplicità per gli utenti della rete stradale italiana.

Per ulteriori informazioni sui prodotti e servizi offerti da Verra Mobility, specialmente nel mercato europeo, è possibile visitare il loro sito web ufficiale.