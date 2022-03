L’agopuntura non è stata studiata fino in fondo

L’agopuntura è l’inserimento di aghi sottilissimi in punti specifici del corpo per prevenire o curare le malattie.

È un componente della medicina tradizionale cinese, un sistema integrato utilizzato in Cina da oltre 2000 anni.

I punti selezionati sono importanti, ma lo sono anche l’angolo e la profondità di inserimento dell’ago; infatti, differenze in questi fattori possono causare effetti opposti nello stesso punto.

La digitopressione (premendo sui punti di agopuntura con le dita) può sostituire gli aghi, così come la stimolazione elettrica dei punti, o l’inserimento di coni fumanti della moxa alle erbe (Artemisia vulgaris, o artemisia) su di essi.

Gli aghi a volte ruotavano per massimizzare il loro effetto.

La Food and Drug Administration (FDA) sta finalmente valutando la possibilità di togliere gli aghi per agopuntura dallo stato “sperimentale“.

Ciò aprirebbe la strada alla copertura dell’agopuntura da parte di Medicare, Medicaid e assicurazioni private.

In effetti l’agopuntura è efficace per una varietà di condizioni e può essere utilizzata in situazioni in cui la medicina occidentale ha dei limiti (riabilitazione dell’ictus, ad esempio, o trattamento delle dipendenze) o in cui la medicina occidentale sarebbe pericolosa (anestetizzare qualcuno che non può tollerare i normali farmaci anestetici, per esempio).

C’è un grande potenziale per inserire l’agopuntura nel sistema di assistenza medica. La letteratura scientifica sull’agopuntura (occidentale) è piuttosto scarsa e molti disturbi comunemente trattati con successo con l’agopuntura non sono stati ben studiati.