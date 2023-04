Le faccette dentali sono diventate una soluzione molto popolare per correggere difetti estetici dei denti, come sbiancamento, irregolarità o piccole fratture. Le faccette sono dei sottili strati di porcellana o composito che vengono applicati sulla superficie dei denti per migliorarne l’aspetto.

Tuttavia, c’è una preoccupazione crescente tra i dentisti e i pazienti riguardo ai potenziali danni che le faccette possono causare ai denti naturali. In questo articolo, esploreremo se le faccette dentali possono davvero rovinare i denti, e quali sono le conseguenze a lungo termine di questo tipo di trattamento.

Le faccette dentali rovinano i denti (Foto@Pixabay)

Come funzionano le faccette dentali?

Le faccette dentali sono fatte di materiali come la porcellana o il composito, che sono resistente e duraturi. Il processo di applicazione delle faccette implica una serie di passaggi, tra cui la preparazione dei denti, la scelta del colore, la creazione di una copia in gesso dei denti e la fabbricazione delle faccette stesse.

Per preparare i denti per l’applicazione delle faccette, il dentista deve rimuovere una piccola quantità di smalto dalla superficie del dente. Questo processo può essere doloroso per alcuni pazienti, e può lasciare i denti più sensibili al caldo e al freddo.

Una volta che i denti sono stati preparati, il dentista applica le faccette sulla superficie dei denti utilizzando una resina speciale o un adesivo dentale. Le faccette sono poi modellate e levigate per creare un aspetto naturale e uniforme.

I potenziali rischi delle faccette dentali

Anche se le faccette dentali sono state utilizzate con successo da molti anni, ci sono alcuni potenziali rischi che i pazienti devono tenere a mente.

Il primo rischio è legato alla preparazione dei denti per l’applicazione delle faccette. Come abbiamo già detto, questo processo comporta la rimozione di una piccola quantità di smalto dal dente. Sebbene questo sia un processo relativamente sicuro, la rimozione di troppo smalto può indebolire il dente e causare problemi a lungo termine come la carie dentale o la sensibilità.

Un secondo rischio delle faccette dentali è legato alla loro durata. Anche se le faccette sono fatte di materiali durevoli, possono rompersi o staccarsi dalla superficie del dente. Quando ciò accade, il dente sottostante può essere esposto ai batteri, causando carie o infezioni.

Infine, c’è il rischio di una reazione allergica ai materiali utilizzati nelle faccette dentali. Anche se questo è un evento raro, può causare una serie di problemi come gonfiore, irritazione o eruzioni cutanee.

Le alternative alle faccette dentali

Sebbene le faccette dentali siano una soluzione popolare per correggere i difetti estetici dei denti, ci sono alcune alternative che i pazienti possono considerare.

Uno dei trattamenti alternativi più popolari alle faccette dentali è l’uso di corone dentali. Le corone dentali sono coperture protettive che vengono applicate sui denti per proteggerli da ulteriori danni. A differenza delle faccette, le corone dentali coprono l’intera superficie del dente e sono spesso utilizzate per denti gravemente danneggiati o per ricostruire i denti dopo un intervento di riabilitazione.

Un’altra alternativa alle faccette dentali è l’uso di trattamenti di sbiancamento dei denti. Questi trattamenti sono spesso meno invasivi delle faccette e possono essere altrettanto efficaci nel migliorare l’aspetto dei denti. Tuttavia, i trattamenti di sbiancamento possono richiedere più sedute per raggiungere i risultati desiderati e non possono correggere difetti come irregolarità o piccole fratture.

Infine, i pazienti possono anche considerare l’uso di apparecchi ortodontici per correggere problemi come la malocclusione o i denti sporgenti. Gli apparecchi ortodontici possono richiedere più tempo e pazienza, ma possono correggere i problemi dentali sottostanti e migliorare l’aspetto dei denti in modo duraturo.

Conclusioni

Le faccette dentali sono diventate una soluzione popolare per migliorare l’aspetto dei denti, ma ci sono alcuni rischi che i pazienti devono tenere a mente. Sebbene le faccette dentali siano fatte di materiali resistenti, possono causare danni ai denti naturali a causa della rimozione di smalto e della possibile rottura o stacco delle faccette stesse. I pazienti dovrebbero considerare alternative come le corone dentali, i trattamenti di sbiancamento dei denti o gli apparecchi ortodontici per correggere i difetti estetici dei denti in modo più sicuro e duraturo. È importante consultare un dentista qualificato per determinare la soluzione migliore per le esigenze individuali di ogni paziente.