Ci sono molte serie tv interessanti che sono uscite o che usciranno nel 2023. Alcune di esse sono:

The Last of Us su HBO (gennaio), un adattamento del famoso videogioco post-apocalittico con Pedro Pascal e Bella Ramsey.

Dear Edward su Apple TV+ (gennaio), una serie drammatica basata sul bestseller di Ann Napolitano che racconta la storia di un ragazzo che sopravvive a un disastro aereo.

Poker Face su Peacock (gennaio), una serie comica con Rian Johnson e Natasha Lyonne che interpretano due amici che si ritrovano ogni settimana per giocare a poker.

Yellowjackets Season 2 su Showtime (marzo), il seguito della serie thriller che segue le sopravvissute di un incidente aereo nei boschi nel 1996.

Love and Death su HBO Max (marzo), una serie crime con Elizabeth Olsen e Jesse Plemons che si ispira al caso reale di una donna accusata di aver ucciso il marito nel Texas negli anni ’80.

Le migliori serie tv del 2023 quali guardare (Foto@Pixabay)

The Last of Us acclamato dal pubblico

The Last of Us è una serie tv basata sul videogioco omonimo sviluppato da Naughty Dog. La serie è ambientata 20 anni dopo che una pandemia ha distrutto la civiltà e segue le avventure di Joel e Ellie, due sopravvissuti che devono affrontare pericoli umani e non umani in un viaggio attraverso l’America.

La serie è prodotta da HBO e Prime Video e conta 10 episodi nella prima stagione. Gli attori principali sono Pedro Pascal nel ruolo di Joel e Bella Ramsey nel ruolo di Ellie. La colonna sonora è composta da Gustavo Santaolalla e David Fleming.

La serie ha ricevuto ottime recensioni da parte della critica e del pubblico, che hanno apprezzato la fedeltà al videogioco, la sceneggiatura, la regia, le interpretazioni e l’atmosfera. Alcuni episodi hanno anche mostrato delle differenze rispetto al videogioco, per esplorare meglio i personaggi e il mondo.

Differenze con il videogame

Ci sono alcune differenze tra la serie e il videogioco, anche se i creatori hanno cercato di essere il più fedeli possibile alla storia originale. Alcune delle differenze più evidenti sono:

La serie ha cambiato la linea temporale rispetto al videogioco, mostrando alcuni eventi in ordine diverso o in momenti diversi.

La serie ha approfondito alcuni personaggi secondari che nel videogioco avevano un ruolo minore o erano solo menzionati, come Tess, Tommy e Marlene.

La serie ha aggiunto alcune scene inedite che non erano presenti nel videogioco, per esplorare meglio le emozioni e le relazioni dei personaggi principali e secondari.

La serie ha modificato alcune scene del videogioco per renderle più realistiche o drammatiche, come la fuga dallo stadio o l’incontro con i cannibali.

La serie ha omesso alcuni elementi del videogioco che erano più legati alla meccanica di gioco che alla narrazione, come i collezionabili o gli enigmi ambientali.

Queste sono solo alcune delle differenze tra la serie e il videogioco