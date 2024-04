Liridi: Dove vedere le stelle cadenti ad aprile

Ad aprile, gli appassionati di astronomia hanno l’opportunità di osservare uno degli spettacoli celesti più affascinanti: le Liridi, una pioggia di meteore che illumina il cielo notturno. Questo fenomeno si verifica quando la Terra attraversa il flusso di detriti lasciato dalla cometa Thatcher (C/1861 G1), scoperta nel 1861 da A.E. Thatcher.

Le Liridi sono note per il loro rapido e luminoso passaggio nel cielo, con meteore che possono raggiungere una velocità di circa 49 chilometri al secondo. Sebbene il numero medio di meteore visibili all’ora durante il picco sia generalmente intorno a 18, in alcuni anni si sono registrati veri e propri “botti” con fino a 100 meteore all’ora​​.

Il picco delle Liridi è previsto tra il 21 e il 22 aprile, con le migliori condizioni di osservazione nelle ore che precedono l’alba, quando il radiante, situato vicino alla brillante stella Vega nella costellazione della Lira, è alto nel cielo. Tuttavia, l’osservazione delle meteore quest’anno potrebbe essere complicata dalla presenza della luna gibbosa crescente, che il 22 aprile sarà particolarmente luminosa, rendendo più difficile vedere le meteore più deboli​​​​.

Per gli osservatori nell’emisfero nord, Vega sorge a nord-est intorno alle 21:00 o 22:00 ora locale e sale sempre più in alto durante la notte. Dopo la mezzanotte, Vega è sufficientemente alta nel cielo da permettere una buona visibilità delle meteore che sembrano irradiarsi da quella direzione​​.

I consigli per una buona osservazione delle Liridi includono allontanarsi il più possibile dalle luci cittadine per ridurre l’inquinamento luminoso e dare agli occhi circa 20-30 minuti per adattarsi al buio. È consigliabile portare con sé una sedia a sdraio o un tappetino per sdraiarsi e guardare comodamente il cielo. Anche se le meteore sembrano provenire da un punto, possono apparire in qualsiasi parte del cielo, quindi è meglio avere una vista il più ampia possibile​​.

Le Liridi, oltre ad essere uno degli spettacoli meteorici più antichi conosciuti, offrono una splendida occasione ogni anno per ammirare la bellezza del cielo notturno e riflettere sul nostro posto nell’universo, in linea con la visione di organizzazioni come The Planetary Society che promuove la scienza e l’esplorazione spaziale​​.