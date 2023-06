Il concetto di metaverso ha suscitato un crescente interesse negli ultimi anni, portando a un’importante evoluzione della tecnologia in diversi settori, tra cui intrattenimento, istruzione, lavoro collaborativo, socializzazione e networking. Uno dei settori che sta vivendo numerose opportunità di innovazione è il settore sanitario, che sta già beneficiando dell’impatto del metaverso, anche se ancora in una fase iniziale di sviluppo.

Metaverso: Sarà rivoluzione tra medici e pazienti (Foto@Pixabay)

Un esempio tangibile di questo impatto è rappresentato dal lancio del Metahospital, che offre ai pazienti una serie di servizi attraverso l’immersione nella tecnologia del metaverso. Uno studio condotto dal Boston Consulting Group ha rivelato che oltre il 70% dei dirigenti sanitari intervistati ha dichiarato di utilizzare in qualche modo la tecnologia del metaverso. Tuttavia, nonostante questa previsione, solo poco più del 15% delle aziende e delle istituzioni sanitarie ha iniziato a investire in strategie volte a organizzare le proprie attività nel metaverso.

Senza dubbio, il metaverso offrirà numerosi vantaggi per il settore sanitario, alcuni dei quali sono già stati implementati, ma sarà nella telemedicina e nel rapporto con i pazienti che potremo osservare i maggiori miglioramenti.

Il metaverso consente ai medici e ai pazienti di interagire attraverso avatar personalizzati. I consulti virtuali non solo permettono ai medici di fornire diagnosi, prescrizioni e consigli senza la necessità di recarsi fisicamente in ospedale o in uno studio medico, ma sono particolarmente utili per superare le barriere geografiche e rendere i servizi medici accessibili anche alle persone che vivono in aree remote o che hanno difficoltà ad accedere alle cure mediche.

Ogni avatar è gestito da un medico o da un responsabile della specialità consultata, offrendo al paziente sia consulenza che assistenza nel metaverso. Ad esempio, Avatar Customer Care di Covisian realizza un’esperienza immersiva e unica per i pazienti, che possono interagire nel metaverso della loro pratica sanitaria con o senza l’uso di un dispositivo di realtà virtuale. Covisian mette persino a disposizione delle aziende mediche il suo servizio di generazione di ambienti che, insieme ad Avatar Customer Care, trasforma l’esperienza del paziente, adattandosi alle esigenze del presente.

Allo stesso modo, per gli operatori sanitari, l’assistenza ai pazienti nel metaverso consente un migliore monitoraggio e una maggiore flessibilità durante le fluttuazioni della domanda. Inoltre, permette di creare relazioni a lungo termine con i pazienti, consentendo il monitoraggio del ciclo di vita del paziente, l’up-selling, la cross-vendita e la gestione dei programmi.

Una volta generato l’ambiente dell’azienda sanitaria all’interno del metaverso, oltre a rafforzare le relazioni tra pazienti e operatori sanitari, sono possibili numerose iniziative, come ad esempio:

Educazione medica: gli studenti di medicina possono partecipare a simulazioni realistiche di complesse procedure mediche all’interno di ambienti virtuali nel metaverso. Utilizzando tecnologie di realtà virtuale e aumentata, possono esaminare virtualmente il corpo del paziente prima dell’intervento e acquisire esperienza pratica e abilità chirurgiche, diagnostiche e terapeutiche in un ambiente virtuale sicuro e controllato, senza rischi. Ciò rende la formazione più realistica, affronta la disponibilità limitata di laboratori di formazione tradizionali, riduce i costi e crea un’esperienza di apprendimento pratica e coinvolgente.

Collaborazione medica e conferenze: i medici esperti possono partecipare a conferenze e riunioni virtuali o discutere casi clinici attraverso sessioni di formazione interattive nel metaverso. Possono condividere conoscenze e apprendimento, creando un ambiente di apprendimento collaborativo globale e dando accesso a pratiche innovative e all’avanguardia senza limiti geografici.

Ricerca medica e sviluppo di farmaci: la collaborazione tra ricercatori e specialisti può accelerare la scoperta di nuovi farmaci, terapie o trattamenti, nonché testarne l’efficacia in un ambiente virtuale nel metaverso. Il metaverso offre l’opportunità di creare modelli virtuali di organismi, tessuti e molecole per simulazioni ed esperimenti.

Supporto psicologico e benessere: è possibile creare ambienti virtuali in cui le persone possono partecipare a gruppi di supporto virtuale, interagendo con altri pazienti che condividono le stesse condizioni mediche. Gli avatar possono rappresentare una versione virtuale di se stessi, consentendo alle persone di esplorare e affrontare gli aspetti emotivi e psicologici della propria salute in un ambiente sicuro, controllato e offrendo una maggiore privacy.

Secondo uno studio condotto dal BCG, nei prossimi cinque anni si prevedono nuovi casi d’uso che rappresenteranno una fase sperimentale e accelereranno l’avanzamento e lo sviluppo del metaverso nel settore sanitario. Si stanno già sviluppando nuove applicazioni per aree come la disabilità e l’assistenza agli anziani, sperimentazioni cliniche virtuali e gemelli digitali che potrebbero aiutare nella diagnosi precoce delle malattie, nella pianificazione di interventi chirurgici complessi o nella progettazione di protesi personalizzate.

Il metaverso è in continua evoluzione ed espansione. Pertanto, la definizione di strategie aziendali che integrino il metaverso come canale di comunicazione con i pazienti è diventata una necessità in tutti i settori, compresa la sanità.