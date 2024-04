Microsoft introduce annunci pubblicitari sul menu di Windows 11

Microsoft ha recentemente intrapreso una nuova direzione con il suo sistema operativo Windows 11, suscitando reazioni contrastanti tra gli utenti. In particolare, l’azienda ha iniziato a testare l’inserimento di annunci pubblicitari nel menu Start di Windows 11, una mossa che ha sollevato preoccupazioni e dibattiti all’interno della comunità degli utenti.

Dal marzo 2023, Microsoft ha implementato un aggiornamento facoltativo che introduce “notifiche” nel menu Start, promuovendo servizi come l’account Microsoft e OneDrive. Queste notifiche, che Microsoft preferisce non definire pubblicità, sono state introdotte inizialmente solo a un gruppo ristretto di utenti. L’obiettivo dichiarato dall’azienda è quello di raccogliere feedback per valutare l’efficacia e l’accettazione di questa novità prima di un lancio più ampio​​.

Questa strategia segue una tendenza già vista in passato con Windows 8 e 10, dove annunci simili venivano utilizzati per promuovere OneDrive. Tuttavia, l’approccio sembra essere diventato più diretto e invasivo con Windows 11, con annunci che appaiono più frequentemente e in posizioni più centrali all’interno dell’interfaccia utente​​.

La reazione degli utenti è stata mista. Mentre alcuni apprezzano queste notifiche come un modo utile per scoprire funzionalità o servizi aggiuntivi, altri le percepiscono come intrusioni non gradite che compromettono l’esperienza utente. In particolare, su piattaforme come Reddit, numerosi utenti hanno espresso il loro disappunto, considerando questi annunci un passo verso un’esperienza utente meno pulita e più commercializzata​​.

In risposta alle critiche, Microsoft ha previsto la possibilità per gli utenti di disabilitare queste notifiche attraverso le impostazioni del sistema. Una futura versione del sistema operativo includerà un’opzione nel menu delle impostazioni personali che permetterà agli utenti di disattivare queste raccomandazioni, garantendo così una maggiore personalizzazione dell’esperienza utente​​.

In sintesi, mentre Microsoft continua a sperimentare con l’inserimento di contenuti promozionali all’interno del sistema operativo, la risposta della comunità suggerisce una divisione chiara tra chi vede positivamente l’integrazione di servizi aggiuntivi e chi teme un’eccessiva commercializzazione dell’esperienza Windows. L’azienda, consapevole delle reazioni, sembra intenzionata a trovare un equilibrio, offrendo agli utenti la possibilità di scegliere il livello di esposizione a tali contenuti.