Nasa, la missione su Marte con equipaggio tra 8 anni

La Nasa prevede di effettuare la prima missione spaziale su Marte con equipaggio nel giro di 8 anni e il viaggio di andata e ritorno dovrebbe richiedere oltre 500 giorni.

La National Aeronautics and Space Administration (NASA) ha condiviso i suoi primi piani per inviare astronauti su Marte per una durata di 30 giorni.

L’agenzia spaziale aveva precedentemente pubblicato una bozza di obiettivi di alto livello all’inizio di quest’anno.

Questi identificano 50 punti che rientrano in quattro categorie: esplorazione, trasporto, abitazione, infrastrutture sulla Luna e su Marte, nonché operazioni e scienza.

La NASA chiede all’industria, al mondo accademico, alle comunità internazionali e ad altri organi interessati, di fornire input sui suoi obiettivi di esplorazione dello spazio profondo e accetterà commenti sui suoi piani fino al 31 maggio 2022.

Il progetto della Nasa per inviare astronauti su Marte

L’agenzia spaziale prevede di utilizzare una grande navicella spaziale in grado di portare gli astronauti su Marte utilizzando uno stadio a razzo ibrido (alimentato sia da propulsione chimica che elettrica).

Quattro astronauti si imbarcheranno nel viaggio. La grande astronave deve essere come un habitat in modo che i quattro astronauti possano fare un viaggio sicuro, salutare e confortevole fino a raggiungere il pianeta.

Prima del volo spaziale con equipaggio, una missione robotica consegnerà forniture e hardware essenziali. Questi aspetteranno gli astronauti fino all’atterraggio.

Le forniture includeranno un veicolo di ascesa alimentato che aiuterà gli astronauti a lasciare la superficie di Marte ed entrare nell’orbita del pianeta.

La NASA ha riferito che stanno cercando input da parti interessate esterne che possano aiutarli ad adattare i loro obiettivi ed essere il più trasparenti possibile durante tutto il processo di esecuzione dei loro piani.

Se è disponibile la giusta quantità di finanziamenti e tecnologia, il viaggio di andata e ritorno tra la Terra e Marte richiederà più di 500 giorni, ha affermato la NASA.

fonte@Pulzo.com