Natura Leaf di Farmacondo: meno nicotina ma uguale piacere

Il mondo dello svapo sta attraversando un’evoluzione continua, spinta dall’incessante ricerca di nuovi aromi e sensazioni da parte dei vaper.

Farmacondo è un brand che, fin dal 2011, ha saputo farsi conoscere attraverso le sue basi certificate da laboratorio per produrre liquidi per sigarette elettroniche, quali glicerolo vegetale e glicole propilenico. Questo impegno proteso verso l’innovazione ha portato alla formulazione della linea Natura Leaf.

L’esperienza e l’apprezzamento derivanti ha spinto infatti il brand, negli anni recenti, a cimentarsi anche nella produzione di aromi a proprio marchio, in modo da offrire ai vaper una appagante esperienza di svapo curata sotto ogni aspetto.

La linea Natura Leaf recentemente messa in commercio rappresenta un vero e proprio balzo in avanti nel settore, in quanto offre una gamma di sapori distinti che soddisferanno anche i palati più esigenti, impiegando una minore quantità di nicotina.

Farmacondo Natura Leaf: minore nicotina a parità di piacere

Alla base della creazione della linea Natura Leaf vi è una ricerca intensiva svolta dal brand per dare forma a combinazioni di sapori uniche.

Il team di esperti di Farmacondo infatti si è dedicato a sviluppare sapori non soltanto in grado di soddisfare i vaper, ma tali da offrire anche una nuova prospettiva sull’esperienza dello svapo.

Uno dei risultati più significativi emersi dalla sperimentazione di Natura Leaf è la scoperta che è possibile ottenere un’esperienza di svapo altamente soddisfacente ricorrendo a una minore concentrazione di nicotina. Questa innovazione è sicuramente gradita per molti vaper che cercano di ridurre gradualmente la loro dipendenza dalla nicotina.

Le sensazioni che emergono durante l’atto dello svapare variano da persona a persona, con ciascun vaper che attribuisce un maggior valore a certi aspetti dell’esperienza rispetto ad altri. Da qui scaturiscono valutazioni soggettive riguardanti ciò che rende appagante o meno l’atto dello svapo.

Tuttavia, a prescindere da ciò, c’è una comune necessità tra la maggioranza degli utilizzatori di dispositivi da svapo: quella di soddisfare la dipendenza dalla nicotina. Trovare modi per ridurre la quantità di questa sostanza necessaria a parità di livello di soddisfazione derivante dallo svapo rappresenta una sfida ambita da tutti i produttori di liquidi per sigarette elettroniche.

Dalle prove effettuate da Farmacondo è emerso che i 15 “tester principali” ai quali è stato permesso di provare il prodotto erano convinti che esso contenesse una concentrazione di nicotina superiore a quella ipotizzata inizialmente. In realtà, la quantità di nicotina nei campioni era rimasta costante: ciò che era variato erano le concentrazioni di aromi e glicole, così come le tipologie di aromi secondari utilizzati, che conferiscono una sensazione più secca e un colpo in gola più “pronunciato”.

I test condotti per lo sviluppo dei nuovi aromi Natura Leaf hanno portato alla conclusione che tali miscele sono capaci di offrire un piacere dallo svapo comparabile a quello derivante da miscele contenenti maggiori quantità di nicotina.

Quali gusti comprende Natura Leaf Farmacondo

La linea Natura Leaf di Farmacondo è l’ultimo ritrovato del noto brand: tale serie comprende 4 shot 20+40 ml al tabacco aromatizzato alla mora, nocciola, cocco, mango. Si tratta di tabacchi organici purificati, che quindi si potranno utilizzare su qualsiasi tipo di sigaretta elettronica, comprese le Pod Mod che solitamente non possono utilizzare tabacchi organici in quanto la resistenza si brucerebbe poco dopo