Noleggio senza anticipo: come affittare un veicolo senza pagare prima del ritiro

Il noleggio senza anticipo è una valida soluzione per i conduttori che desiderano accedere alla mobilità, senza preoccuparsi di immobilizzare o esborsare un ingente capitale di denaro e in modo anticipato.

Locare un mezzo senza dover anticipare soldi, finalmente è possibile. L’opzione si rende molto interessante non solo per i privati, ma anche le aziende.

Noleggio senza anticipo: come funziona?

Il servizio di noleggio a lungo termine, come suggerisce il nome, è fornito da numerose società di autonoleggio che mettono a disposizione veicoli dalla propria flotta, comprendendo una vasta gamma di tipologie, quali veicoli commerciali, berline, utilitarie, SUV e altri mezzi. Questa diversificazione rende la mobilità accessibile, soddisfacendo una varietà di esigenze per clienti privati e aziendali.

Nei contratti di noleggio a lungo termine (NLT), sono incluse varie opzioni, tra cui la formula “senza anticipo” precedentemente menzionata. Questa opzione implica che il locatore conceda il veicolo desiderato senza richiedere alcun pagamento anticipato.

Per i privati, il principale vantaggio di questa opzione risiede nell’assenza di immobilizzazione di una somma di denaro iniziale, consentendo di mantenere il proprio patrimonio economico disponibile per altre necessità personali o situazioni urgenti.

Tuttavia, è importante notare che l’opzione “senza anticipo” di solito comporta un aumento del canone mensile (seppur minimo) del noleggio a lungo termine. L’entità di questo aumento può variare, richiedendo un’analisi caso per caso.

Successivamente, verranno presentati alcuni esempi pratici per aiutare privati e aziende a valutare la convenienza in base alla propria situazione economica. Indipendentemente dalla scelta dell’anticipo, il canone per il noleggio a lungo termine include sempre gli stessi servizi accessori che vengono inclusi nel canone tradizionale.

Esempi di noleggio a lungo termine senza anticipo

Grazie a degli esempi relativi al noleggio a lungo termine senza e con anticipo, sarà possibile determinare le differenze e stabilire quale soluzione possa essere più idonea.

Ad esempio, prendendo in considerazione Finrent:

Renault Clio 1.0 SCe 65CV Equilibre:



– Senza anticipo: 330,72€ (IVA inclusa) al mese.

– Con anticipo di 1.000€: 305,30€ (IVA inclusa) al mese.

– Con anticipo di 5.000€: 203,64€ (IVA inclusa) al mese.



Fiat 500 1.0 70CV Mild Hybrid:



– Senza anticipo: 330,72€ (IVA inclusa) al mese.

– Con anticipo di 1.000€: 305,30€ (IVA inclusa) al mese.

– Con anticipo di 5.000€: 203,64€ (IVA inclusa) al mese. Renault Captur 1.0 TCe 12V 90CV Equilibre:



– Senza anticipo: 389,18€ (IVA inclusa) al mese.

– Con anticipo di 1.000€: 368,85€ (IVA inclusa) al mese.

– Con anticipo di 5.000€: 287,51€ (IVA inclusa) al mese.



Peugeot 208 1.2 PureTech 75CV S&S Active:



– Senza anticipo: 410,73€ (IVA inclusa) al mese.

– Con anticipo di 1.000€: 390,40€ (IVA inclusa) al mese.

– Con anticipo di 5.000€: 309,07€ (IVA inclusa) al mese.

Audi A1 SPB 25 TFSI 95CV:



– Senza anticipo: 453,84€ (IVA inclusa) al mese.

– Con anticipo di 1.000€: 433,51€ (IVA inclusa) al mese.

– Con anticipo di 5.000€: 352,17€ (IVA inclusa) al mese.

Citroen C4 1.2 PureTech 130CV S&S Feel:



– Senza anticipo: 469,70€ (IVA inclusa) al mese.

– Con anticipo di 1.000€: 449,37€ (IVA inclusa) al mese.

– Con anticipo di 5.000€: 368,03€ (IVA inclusa) al mese.





– Senza anticipo: 3.757,60€ (IVA inclusa) al mese.

– Con anticipo di 3.635,70€ (IVA inclusa) al mese.

Questi esempi pratici offrono una panoramica chiara delle differenze nei canoni mensili in base all’opzione di contratto scelta, consentendo ai potenziali clienti di valutare la convenienza in base alle proprie esigenze finanziarie

I vantaggi dell’opzione senza anticipo

Il noleggio auto a lungo termine senza anticipo offre vantaggi che vanno oltrela mera convenienza economica, toccando aspetti psicologici per titolari di impresa e privati.

La decisione di non immobilizzare il capitale finanziario può derivare da varie ragioni, tra cui:

Vantaggi economici e detrazioni fiscali: Il noleggio a lungo termine presenta vantaggi economici notevoli, soprattutto per le aziende che possono godere di detrazioni e deduzioni fiscali fino al 100%. Questo contribuisce non solo alla convenienza finanziaria ma semplifica anche le procedure burocratiche. Benefici psicologici: La gestione di un veicolo di proprietà implica responsabilità stressanti. Il noleggio a lungo termine riduce o elimina notevolmente queste responsabilità, offrendo agli utenti tranquillità mentale. Senza preoccuparsi di manutenzione, tasse e svalutazione, gli utenti possono concentrarsi sull’uso del veicolo senza il peso delle preoccupazioni finanziarie. Impatto post–pandemico da Covid 19: Il periodo post-pandemico ha spinto verso la ricerca di un risparmio economico e una mobilità meno impegnativa. L’opzione “senza anticipo” diventa una scelta sicura per garantire la sicurezza economica in tempi incerti. Esperienze di viaggio appaganti: La scelta del noleggio a lungo termine permette di godere di esperienze di viaggio più appaganti, specialmente con l’opzione “senza anticipo”. La pianificazione precisa delle spese senza il timore di imprevisti contribuisce a una maggiore sicurezza finanziaria, migliorando l’esperienza complessiva di utilizzo del veicolo.

In conclusione, optare per il noleggio auto a lungo termine senza anticipo offre benefici tangibili dal punto di vista finanziario e contribuisce a una gestione più serena e soddisfacente dell’esperienza di possedere un veicolo.

La serenità relativamente alla psiche umana è un elemento indispensabile da considerare, e il nostro consiglio è di valutare ogni situazione minuziosamente, evitando regole standard e ragionando in modo strettamente soggettivo.

In questo articolo abbiamo visto come il noleggio di veicoli senza anticipo rappresenti un’ottima opportunità per tutti coloro che preferiscono un’opzione conveniente rispetto ai tradizionali servizi.