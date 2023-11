Non farsi fregare dai falsi sconti del Black Friday

Durante il Black Friday, i consumatori possono imbattersi in una miriade di offerte, ma è essenziale sapersi difendere dai falsi sconti e dalle truffe. Ecco una guida dettagliata per navigare in sicurezza durante questa frenetica stagione di shopping.

1. Riconoscere le Vere Offerte

Utilizzo di Strumenti di Monitoraggio dei Prezzi : Piattaforme come CamelCamelCamel, Keepa, MaxSpar e Watch4Price permettono di tracciare il vero prezzo dei prodotti nel tempo, confrontando i prezzi su diverse localizzazioni di Amazon.

2. Evitare Truffe su Siti Web Falsi

Siti Web Falsi : I truffatori creano siti che imitano i rivenditori più noti, con loghi, immagini dei prodotti e descrizioni ingannevolmente simili a quelli reali.

: Attenzione ai siti che richiedono informazioni personali e finanziarie durante il checkout. Questi dati possono essere raccolti e venduti a criminali informatici. Controllo dell’URL : Verificare che l’URL del sito sia legittimo e non un’imitazione sottile di un sito famoso.

3. Evitare Truffe sui Social Media

Facebook : Fare attenzione a pubblicità da marchi sconosciuti, prezzi irrealistici, URL strani, mancanza di dettagli sull’azienda e creazione recente della pagina.

4. Misure di Sicurezza Generale

Shopping Solo su Siti Ufficiali : Acquistare solo dai siti ufficiali dei rivenditori noti e fidati, evitando link in email o post sui social media.

5. Azioni in Caso di Truffa

Se si sospetta di essere caduti in una truffa:

Contattare la Banca o la Società di Carte di Credito: Segnalare le transazioni fraudolente e tentare di annullarle. Avvisi di Frode sui Rapporti di Credito: Contattare le agenzie di credito per impostare avvisi di frode. Reimpostare le Password: Cambiare le password degli account importanti e attivare l’autenticazione a due fattori. Monitorare Email e Telefonate Sospette: Essere attenti a email e telefonate che cercano di verificare dettagli dell’account. Segnalare la Truffa: Presentare segnalazioni a enti come la Federal Trade Commission, l’ufficio del procuratore generale e i social media su cui è apparsa la truffa.

Seguire questi consigli può aiutare a navigare in sicurezza durante il Black Friday, proteggendo non solo i propri soldi ma anche le informazioni personali e finanziarie.