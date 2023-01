Perchè ChatGpt non funziona ancora bene?

ChatGPT è un modello di intelligenza artificiale basato sull’elaborazione del linguaggio naturale (NLP) sviluppato da OpenAI.

Viene utilizzato per generare testo in modo autonomo, comprendere il linguaggio naturale e rispondere alle domande degli utenti.

ChatGPT può essere utilizzato per una varietà di applicazioni, come la generazione automatica di testo, la comprensione del linguaggio naturale, la traduzione automatica, la generazione di risposte alle domande, la creazione di chatbot e molto altro ancora.

In generale, ChatGPT può essere utilizzato per automatizzare e semplificare i compiti che richiedono la comprensione e la generazione di testo, aiutando gli sviluppatori a creare applicazioni più intelligenti e interattive.

ChatGpt non funziona?

ChatGpt è un modello di intelligenza artificiale basato sull’elaborazione del linguaggio naturale, il funzionamento dipende dalla qualità dei dati di addestramento e dalla configurazione del modello. In generale, dipende dalla qualità della domanda posta e dalla mia capacità di comprendere il contesto in cui la domanda è stata posta.

Ci possono essere casi in il modello non riesce a fornire una risposta precisa o completa, o quando la domanda è ambigua o non formulata correttamente. In questi casi, ChatGpt cerca di fare il possibile per fornire una risposta utile o per chiedere ulteriori dettagli per comprendere meglio la domanda.

Inoltre, è importante notare che il fattore conoscitivo del modello è limitato alla data dell’addestramento, quindi l’intelligenza artificiale potrebbe non essere in grado di rispondere a domande su eventi o informazioni che sono accaduti dopo la data di addestramento.