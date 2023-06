Perché vietare TikTok potrebbe danneggiare gli utenti americani e le aziende statunitensi

Il dibattito sulla popolarità di TikTok, un’app di condivisione di video di proprietà cinese, ha sollevato preoccupazioni tra i politici americani e ha portato a proposte di vietare la piattaforma. Tuttavia, sebbene le preoccupazioni sulla sicurezza dei dati siano comprensibili, i costi di un divieto di TikTok superano di gran lunga i vantaggi per la sicurezza nazionale. TikTok potrebbe non essere una fonte unica o preziosa di dati americani, ma ha una grande influenza nella diffusione della cultura americana. Il divieto di TikTok impedirebbe alle voci degli americani che apprezzano la piattaforma di farsi sentire e minerebbe l’apertura di Internet, che ha servito bene gli Stati Uniti.

Le preoccupazioni riguardanti TikTok si possono dividere in due categorie: alcuni critici temono che l’algoritmo di TikTok possa essere manipolato per servire gli interessi cinesi, mentre altri temono che i dati degli utenti possano essere raccolti e utilizzati impropriamente dal Partito Comunista Cinese (PCC). La prima preoccupazione è stata affrontata attraverso il Progetto Texas di TikTok, che ha stipulato un accordo con Oracle per ospitare i dati della piattaforma negli Stati Uniti, consentendo una verifica dell’algoritmo. Tuttavia, la seconda preoccupazione è più difficile da dissipare.

Come molte altre applicazioni, TikTok raccoglie dati sugli utenti, come la posizione e i media archiviati. Questi dati sono necessari per ospitare e servire i contenuti degli utenti, ma potrebbero essere utilizzati impropriamente. La società madre di TikTok, ByteDance, ha sede in Cina, dove è soggetta alla legge cinese sull’intelligence nazionale. Secondo questa legge, il governo cinese può richiedere a cittadini e aziende di fornire dati per il lavoro dell’intelligence statale. Tuttavia, non ci sono prove che TikTok stia spiando per conto del PCC. L’unico caso dimostrato di utilizzo improprio dei dati degli utenti da parte di ByteDance è stato quello di rintracciare i dipendenti che hanno divulgato informazioni ai giornalisti. Inoltre, è difficile controllare l’accesso dei dipendenti e i dati possono essere persi.

In base alla legge sulla sicurezza nazionale cinese, c’è sempre il rischio che ByteDance sia costretta a condividere i dati degli utenti di TikTok con il PCC. Tuttavia, ci sono poche ragioni per credere che TikTok sia una fonte unica di intelligence. Altre applicazioni raccolgono informazioni simili e TikTok non è l’unica app cinese utilizzata dagli americani. Molte delle informazioni sensibili raccolte da TikTok, come la posizione dell’utente, possono essere acquistate da broker di dati senza scrupoli. Senza una protezione più ampia dei dati, vietare TikTok potrebbe semplicemente costringere la Cina ad acquistare i dati degli americani anziché ottenerli gratuitamente. La Cina ha dimostrato in passato di cercare dati vitali attraverso violazioni di aziende americane e governative. Ad esempio, nel 2015, hacker cinesi hanno rubato 22 milioni di record di controllo dei precedenti dall’Ufficio di Gestione del Personale. Vietare TikTok non risolverebbe questo problema.

Le preoccupazioni sull’uso improprio dei dati americani potrebbero essere affrontate in modo più efficace attraverso nuove leggi sulla sicurezza dei dati. L’America ha tratto enormi benefici dall’apertura di Internet, che ha portato TikTok sul suolo americano. La maggior parte delle piattaforme di successo su Internet a livello globale sono di origine americana. Il successo di TikTok non dovrebbe essere motivo sufficiente per rovesciare un sistema che continua a beneficiarci. In effetti, la Cina stessa vieta TikTok nel proprio territorio, limitando gli utenti cinesi a un’alternativa pesantemente censurata chiamata Douyin.

Vietare TikTok attraverso un ordine esecutivo è difficile a causa dell’emendamento Berman, una legge della fine della Guerra Fredda che esenta il flusso di informazioni da determinate sanzioni. La legislazione federale proposta, come il RESTRICT Act, darebbe al governo statunitense nuovi poteri per controllare l’uso dei servizi web stranieri da parte degli americani. A livello statale, ci sono stati tentativi inammissibili, come nel caso degli app store del Montana che hanno firmato per far rispettare il divieto di TikTok. Questo crea un pericoloso precedente sia a livello nazionale che per i legislatori stranieri.

In definitiva, un divieto di TikTok danneggerebbe gli utenti americani e le aziende statunitensi all’estero, senza apportare quasi alcun beneficio per limitare la raccolta di dati cinesi. Le preoccupazioni sulla sicurezza dei dati americani sarebbero meglio affrontate attraverso nuove leggi sulla sicurezza dei dati. Gli Stati Uniti hanno beneficiato enormemente dall’Internet aperto e internazionale, che ha permesso a piattaforme come Instagram, YouTube e TikTok di diffondere la cultura e le idee americane in tutto il mondo. Vietare TikTok o costringere ByteDance a disinvestire incoraggerebbe richieste opportuniste di localizzazione dei dati e protezionismo digitale da parte di altri paesi, danneggiando non solo le aziende americane, ma anche gli utenti e gli ascoltatori americani.