Playstation VR2 è un flop e top allo stesso tempo?

Il PlayStation VR2 è l’ultima novità di Sony per quanto riguarda l’esperienza videoludica in realtà virtuale. Il visore è dotato di due schermi OLED 2000×2040 che offrono una grafica 4K HDR fino a 120 fps.

Playstation VR2 un flop e top allo stesso tempo

Rispetto al suo predecessore, PlayStation VR2 offre un design che si pone per essere una netta e chiara evoluzione: leggermente più grande ma dal peso di 560g, quindi leggermente più leggero del PS VR1 che pesava circa 600g.

La risoluzione di PS VR2 è praticamente quadruplicata rispetto a PlayStation VR e surclassa anche i 3.5 MP per occhio di Meta Quest 2 toccando i 4.1 megapixel. Il visore PS VR2 è dotato di sistemi integrati per garantire il massimo comfort di gioco, in modo che l’immersione non sia mai compromessa.

Secondo IDC, Sony ha venduto circa 270.000 unità del suo nuovo headset PSVR 2 nel mese di marzo. Questo numero è decisamente sottotono rispetto agli obiettivi che si era data Sony. Tuttavia, non è chiaro se il prezzo elevato sia l’unico motivo delle vendite basse.

Secondo Bloomberg, i motivi delle vendite molto basse sono da ricercarsi in un prezzo troppo alto (599 euro), necessario per produrre un prodotto di qualità, e da una libreria di giochi non esaltante. Inoltre, l’incompatibilità con la libreria di PlayStation VR di prima generazione, fatto dovuto al radicale cambio di tecnologia alla base del visore – potrebbe aver scoraggiato alcuni utenti.