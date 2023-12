Quali sono i programmi più visti del 2023

Nel 2023, l’industria televisiva ha continuato a evolversi, con una varietà di programmi che hanno catturato l’attenzione del pubblico globale. I dati più recenti rivelano quali sono stati i programmi più visti dell’anno, offrendo una panoramica interessante su ciò che ha interessato gli spettatori.

Uno dei principali spettacoli che ha dominato le classifiche è stato “The Mandalorian“, una serie originale in streaming su Disney+. Questo show, parte dell’universo di “Star Wars“, ha debuttato con la sua terza stagione all’inizio dell’anno e ha continuato a essere molto popolare tra i fan della saga e non solo. “The Mandalorian” è stato il programma più guardato in streaming negli Stati Uniti, secondo i dati raccolti da Whip Media e presentati da The Wrap.

Altri programmi di grande successo includono “The Last of Us“, trasmesso su HBO Max, che si è posizionato tra i primi cinque programmi più popolari del 2023. Questa serie, un adattamento dell’omonimo gioco di PlayStation, ha segnato un forte impatto sia in termini di critica che di audience. Inoltre, la serie “You” su Netflix ha ottenuto un grande successo, seguita da “Ted Lasso” su Apple TV+ e “The Night Agent”, anch’essa su Netflix. Questi spettacoli hanno dimostrato la crescente importanza delle piattaforme di streaming nel panorama televisivo.

La serie “Ginny and Georgia“, trasmessa su Netflix, ha ottenuto il primo posto come programma più visto del 2023. Questo dramma familiare ha avuto un successo straordinario, diventando uno dei dieci originali Netflix più visti di tutti i tempi.

Questi dati evidenziano non solo le preferenze del pubblico ma anche le tendenze emergenti nel settore dello streaming e dell’intrattenimento televisivo. La varietà di generi e piattaforme presenti tra i programmi più popolari riflette la diversità degli interessi degli spettatori e l’ampia gamma di contenuti di alta qualità disponibili.