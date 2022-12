Quando esce Emily in Paris 3? Data ufficiale, trama, cast

Emily in Paris è una delle serie tv Netflix più discusse e apprezzate di sempre: nel giro di poco tempo è infatti riuscita a raggiungere e superare i milioni di streaming. Visto il grande successo, il suo produttore ha ben pensato di rilasciare una nuova stagione: Emily in Paris 3 è fuori adesso. Ci siamo lasciati con un bel dubbio: trasferirsi a Chicago o a Parigi? Finalmente avremo modo di scoprirlo. Continua a leggere per conoscere la trama, le informazioni utili e il cast di questa stagione.

Quando esce Emily in Paris 3?

Emily in Paris 3 è stato reso disponibile al pubblico il 21 dicembre solo ed esclusivamente sulla piattaforma Netflix. Anche in questo caso l’ideatore Darren Star ha ben pensato di strutturare la stagione in dieci puntate da 50 minuti circa, un po’ come ha fatto con le precedenti. La prima serie è stata mandata in onda il 2 ottobre 2020, mentre la seconda il 22 dicembre 2021: Darren sceglie quindi di soffermarsi sui periodi invernali e impegnarsi a rilasciarne una all’anno.

Di cosa parla Emily in Paris 3?

La giovane Emily abitava nella caotica Chicago quando ricevette una proposta di lavoro davvero interessante: diffondere il punto di vista americano all’interno società di marketing Savoir, ottenendo così la residenza nella grande Parigi. Emily pensò tanto a questa opportunità, ma accettandola riuscì a ottenere una carriera stabile e costruirsi solide amicizie, ad esempio con la talentuosa cantante Mindy Chen, l’apprezzato chef Gabriel e la sua adorabile fidanzata Camile. Non portò avanti solo amicizie, bensì anche relazioni, ad esempio con il ricco banchiere Alfie. Il giovane decise però di tornare a Londra non rimasto soddisfatto dalla vita francese, separandosi così da Emily. In questo periodo però un personaggio potente colpisce l’azienda per la quale lei lavora, mettendola così alle strette: tornare a casa o lavorare per la nuova attività di Sylvie? Scopriremo la risposta a questa domanda nella nuova stagione.

Il cast de Emily in Paris 3

Gran parte dei personaggi conosciuti nelle stagioni precedenti appariranno all’interno di Emily in Paris 3. Per la protagonista Lily Collins (Emily) ci sarà un vero e proprio cambio look: la sua frangetta scomparirà, il trailer mostra infatti il momento in cui viene tagliata. Anche Lucas Bravo (Gabriel), Philippine Leroy Beaulieu (Sylvie), Camille Razat (Camille), Ashley Park (Mindy), Bruno Gouery (Luc) e Samuel Amold (Julien) emergeranno sui nostri schermi. Probabilmente pure William Abadie (Antoine Lambert), Kate Walsh (Madeline Wheeler), Lucien Laviscount (Alfie), Arnaud Viard (Paul Brossard) e Jean Christophe (Pierre Cadault) parteciperanno alla serie. Ultimi ma non per importanza, Paul Forman (Nicolas de Leon) e Melia Kreiling (Sofia Sideris).