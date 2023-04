Quanto dura il processo di applicazione delle faccette dentali e quanto sono durevoli?

Le faccette dentali sono una soluzione cosmetica per migliorare l’aspetto dei denti e, in alcuni casi, migliorare la loro funzionalità. Sono sottili coperture in ceramica o composito che vengono incollate alla superficie anteriore dei denti per creare un aspetto uniforme e sbiancato.

Una delle domande più frequenti che i pazienti fanno riguarda la durata del processo di applicazione delle faccette dentali e la loro durata.

Quanto dura il processo di applicazione delle faccette dentali (Foto@Pixabay)

Quanto dura il processo di applicazione delle faccette dentali?

Il processo di applicazione delle faccette dentali è generalmente un procedimento relativamente semplice e non invasivo. Di solito, richiede solo due o tre visite dal dentista. Durante la prima visita, il dentista prenderà le impressioni dei denti del paziente e ne scansionerà le immagini per creare un modello digitale. Questo modello viene utilizzato per progettare le faccette dentali personalizzate che si adatteranno perfettamente ai denti del paziente.

Durante la seconda visita, il dentista preparerà i denti per l’attacco delle faccette dentali rimuovendo solo una piccola quantità di smalto dentale dalla superficie anteriore dei denti. Questo è necessario per garantire che le faccette dentali si adattino perfettamente ai denti e non creino un aspetto troppo sporgente. Il dentista applicherà quindi le faccette dentali ai denti del paziente utilizzando una resina adesiva.

Infine, durante la terza visita, il dentista effettuerà gli ultimi ritocchi per assicurarsi che le faccette dentali si adattino perfettamente e siano comode per il paziente. Questo processo completo richiede generalmente dalle due alle tre settimane.

Quanto sono durevoli le faccette dentali?

La durata delle faccette dentali dipende da molti fattori, tra cui la qualità del materiale utilizzato, le abitudini alimentari e di igiene orale del paziente, e la forza con cui il paziente morde e mastica. Le faccette dentali in ceramica sono generalmente più resistenti delle faccette in composito, ma entrambe sono abbastanza durevoli.

Con una corretta cura e manutenzione, le faccette dentali possono durare fino a 10-15 anni o anche più a lungo. Tuttavia, il paziente deve assumersi la responsabilità di prenderne cura adeguatamente. Questo include la pulizia quotidiana dei denti con uno spazzolino e il filo interdentale, evitare cibi e bevande che potrebbero macchiare le faccette dentali, e programmare visite di controllo regolari con il proprio dentista.

In alcuni casi, le faccette dentali possono essere soggette a danni o usura prematura. Questo potrebbe verificarsi se il paziente mastica cibi duri o indossare apparecchi per masticare durante la notte. In questi casi, il dentista potrebbe dover sostituire le faccette dentali danneggiate o usurate.

Inoltre, le faccette dentali possono essere sensibili alle variazioni di temperatura. I pazienti che masticano cibi molto caldi o molto freddi potrebbero avvertire sensibilità ai denti. Questo di solito scompare dopo qualche giorno, ma se la sensibilità persiste, il paziente dovrebbe consultare il proprio dentista.

Le faccette dentali sono una soluzione altamente personalizzabile per migliorare l’aspetto dei denti e ottenere un sorriso più luminoso e uniforme. Tuttavia, i pazienti dovrebbero sempre discutere le loro opzioni di trattamento con il proprio dentista e fare domande sul processo di applicazione delle faccette dentali e sulla loro durata.

Diciamo che il processo di applicazione delle faccette dentali richiede generalmente due o tre visite dal dentista e la durata dipende dal tipo di faccette dentali utilizzate e dalla cura del paziente. Con una corretta manutenzione e cura, le faccette dentali possono durare fino a 10-15 anni o anche più a lungo. Tuttavia, i pazienti dovrebbero discutere le loro opzioni di trattamento con il proprio dentista e prendersi la responsabilità di prendersi cura delle loro faccette dentali per garantire che durino il più a lungo possibile.