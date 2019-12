Ritrovata in Danimarca la bimba rapita dal padre siriano

L’incubo è finito, ancora una volta aggiungiamo noi: sì, perché non era neppure la prima volta che la piccola veniva rapita dal suo stesso padre per portarla via dall’Italia e costringerla a vivere in Siria assieme alla sua famiglia d’origine.

Nelle scorse ore è stata infatti ritrovata in Danimarca la bambina rapita dal padre lo scorso 20 dicembre a Milano.

La bimba ha chiamato la madre dal telefono cellulare ed è anche riuscita a inviarle la posizione tramite Google Maps, attorno alle 2 di notte di lunedì 23 dicembre.

La Squadra Mobile di Milano e dallo Scip della polizia, il Servizio di cooperazione internazionale, ha potuto così localizzarla e farla prenderla in consegna dalla polizia danese.

Maher Balle, il 42enne di origini siriane, è stato fermato e poi rilasciato ed è indagato a piede libero per sottrazione internazionale di minore, come riporta Ansa.

Già nel 2017 l’uomo aveva già rapito la figlia e l’aveva tenuta per più di due anni in Siria.