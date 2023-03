L’articolo 35 del D.Lgs. 81/2008 è uno dei principali strumenti normativi in materia di sicurezza sul lavoro in Italia. Questo articolo prevede che le aziende devono organizzare riunioni periodiche sulla sicurezza per garantire la prevenzione degli incidenti sul lavoro e la tutela della salute dei lavoratori. Ma proviamo a capire chi partecipa a queste riunioni periodiche e qual è il loro ruolo nella promozione della sicurezza sul lavoro.

Riunione periodica sulla sicurezza chi partecipa (Foto@Pixabay)

Chi partecipa alla riunione periodica sulla sicurezza?

In base all’articolo 35 del D.Lgs. 81/2008, le riunioni periodiche sulla sicurezza sono organizzate dall’azienda e devono coinvolgere tutti i lavoratori dell’azienda e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Il RLS è un ruolo fondamentale nella promozione della sicurezza sul lavoro, in quanto rappresenta i lavoratori e ha il compito di monitorare le condizioni di lavoro e di segnalare eventuali problemi al datore di lavoro.

Inoltre, alle riunioni periodiche sulla sicurezza possono partecipare anche altri soggetti, come rappresentanti dei sindacati, dei datori di lavoro e delle istituzioni preposte alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Qual è il ruolo della riunione periodica sulla sicurezza?

Il principale obiettivo della riunione periodica sulla sicurezza è quello di valutare i rischi presenti nell’azienda e di adottare misure per prevenirli e gestirli. Durante la riunione, si discute della salute e della sicurezza dei lavoratori, si valutano i rischi, si individuano eventuali problemi e si adottano misure correttive per garantire la sicurezza sul lavoro.

Inoltre, la riunione periodica sulla sicurezza ha anche lo scopo di informare i lavoratori su eventuali cambiamenti normativi o procedurali, come nuove procedure di sicurezza o nuove leggi in materia di sicurezza sul lavoro.

Considerazioni

L’articolo 35 del D.Lgs. 81/2008 prevede la riunione periodica sulla sicurezza come uno strumento fondamentale per garantire la prevenzione degli incidenti sul lavoro e la tutela della salute dei lavoratori. La riunione coinvolge tutti i lavoratori dell’azienda e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ma possono partecipare anche altri soggetti, come rappresentanti dei sindacati, dei datori di lavoro e delle istituzioni preposte alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Il ruolo della riunione periodica sulla sicurezza è quello di valutare i rischi presenti nell’azienda e di adottare misure per prevenirli e gestirli. Inoltre, durante la riunione, si informa i lavoratori su eventuali cambiamenti normativi o procedurali. Grazie all’articolo 35 del D.Lgs. 81/2008, la sicurezza sul lavoro viene posta al centro dell’attenzione e gli incidenti sul lavoro possono essere ridotti al minimo.

È importante sottolineare che la partecipazione alle riunioni periodiche sulla sicurezza non deve essere vista come una formalità da parte dell’azienda, ma come un’opportunità per migliorare la salute e la sicurezza sul lavoro. Tutti i partecipanti hanno un ruolo attivo nella prevenzione degli incidenti e nella promozione della sicurezza sul lavoro.

In conclusione, l’articolo 35 del D.Lgs. 81/2008 rappresenta un importante strumento normativo per la promozione della sicurezza sul lavoro in Italia. Grazie a questo articolo, le aziende sono tenute ad organizzare riunioni periodiche sulla sicurezza per coinvolgere tutti i lavoratori e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, allo scopo di valutare i rischi presenti nell’azienda e di adottare misure per prevenirli e gestirli. La partecipazione attiva di tutti i partecipanti è fondamentale per garantire la sicurezza sul lavoro e prevenire gli incidenti.