Rivoluzione Tecnologica: Humane AI Pin, l’Indossabile che Promette di Sostituire lo Smartphone

L’Humane AI Pin è un dispositivo rivoluzionario, ideato dai ex designer e ingegneri di Apple, Imran Chaudhri e Bethany Bongiorno. Questo dispositivo indossabile, alimentato da una piattaforma Snapdragon avanzata fornita da Qualcomm Technologies, sfrutta l’intelligenza artificiale per offrire esperienze di personal computing innovative​​.

La startup Humane, dietro a questo progetto, ha operato in gran segreto negli ultimi tre anni, reclutando i migliori talenti del team di Apple, compresi esperti in tecnologia touchscreen per iPhone, design industriale, e infrastrutture per i servizi iCloud ed Apple Pay​​. L’Ai Pin promette di portare l’esperienza dell’IA a un livello superiore, consentendo agli utenti di sperimentare l’intelligenza artificiale in movimento e in luoghi mai immaginati prima. Si prevede che sia indossabile facilmente sui vestiti o agganciabile alle tasche, rendendo l’IA un compagno costante nella vita quotidiana​​.

Humane punta a un futuro più libero dall’onnipresenza degli schermi, utilizzando la potenza del cloud computing di Microsoft e l’esperienza di OpenAI. Collaborazioni con aziende come LG e Volvo sono in corso per esplorare le potenziali applicazioni di questa tecnologia nei dispositivi domestici intelligenti e nel settore automobilistico​​.

La sede di Humane si trova a San Francisco e la startup ha già raccolto 230 milioni di dollari da investitori di spicco. L’Ai Pin, progettato per essere “invisibile” e integrarsi con l’abbigliamento dell’utente, non avrà uno schermo.

Invece, utilizzerà un proiettore per mostrare le immagini su qualsiasi superficie, e le interazioni avverranno tramite comandi vocali. Sarà dotato di una serie di sensori per risposte o azioni basate sull’ambiente e sul contesto, offrendo funzionalità come la gestione del calendario, le chiamate, la traduzione in tempo reale e raccomandazioni alimentari​​.

In conclusione, l’Humane AI Pin si prospetta come un innovativo passo avanti nel campo della tecnologia indossabile, promettendo di rivoluzionare il nostro modo di interagire con la tecnologia e integrare in modo più naturale l’intelligenza artificiale nella vita quotidiana.