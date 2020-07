Ryanair attacca la nuova politica italiana sul bagaglio a mano

Se nelle prossime settimane avete intenzione di viaggiare in aereo, è bene sapere che tutti i voli da e per l’Italia, oltre a quelli all’interno dell’Italia, devono vietare l’utilizzo della cappelliere per trolley, valigette, borsoni, dopo la disposizione anti-Covid del Ministero della Salute trasmessa dall’Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile) e poi dall’Enac alle varie Alitalia, Ryanair e Easyjet.

In buona sostanza, quindi, sempre nell’ottica di limitare sempre il più possibile i contagi da Covid, non sarà più possibile portare il bagaglio a mano, che tra l’altro è quello preferito dalla stragrande maggioranza dei passeggeri.

Una norma tutta italiana che Ryanair non ha affatto accettato di buon grado.

“Il divieto del bagaglio a mano è folle ed espone i passeggeri a un maggiore rischio di contagio”, ha tuonato l’ad di Ryanair Eddie Wilson.

In un’intervista al Corriere, Wilson attacca l’Enac: “Rispettiamo la decisione, ma sembra una norma pensata da persone che non sanno come funziona il trasporto aereo”. “Perché l’Italia è l’unico Paese del continente ad aver preso questa regola così restrittiva?”, chiede.

«Al netto del disagio – spiega ancora Wilson al Corriere della Sera – questo divieto aumenta le occasioni di assembramento. In primo luogo le persone sono costrette a fare le code ai banchi del check-in per depositare i bagagli e questo avviene in aree dell’aeroporto con spazi che non consentono di rispettare la distanza sociale. È meno rischioso l’imbarco seguendo un ordine sequenziale sulla base della posizione del sedile».