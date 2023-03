Una pompa di calore è un sistema di riscaldamento e raffreddamento che utilizza il calore naturale presente nell’aria, nell’acqua o nel terreno per fornire comfort termico all’interno di un edificio. Il funzionamento di una pompa di calore è basato sul principio termodinamico di trasferimento di calore da un ambiente a temperatura più bassa ad uno a temperatura più alta.

Sai come funziona una pompa di calore (Foto@Pixabay)

Il ciclo termodinamico di una pompa di calore è simile a quello di un condizionatore d’aria ma invertito. In un condizionatore d’aria, l’aria all’interno dell’edificio viene raffreddata e l’aria calda viene espulsa all’esterno. In una pompa di calore, invece, l’aria esterna (o l’acqua o il terreno) viene riscaldata e l’aria calda viene convogliata all’interno dell’edificio.

Una pompa di calore è composta da quattro parti principali: il compressore, l’evaporatore, il condensatore e la valvola di espansione. Il compressore comprime il refrigerante (solitamente un gas) che viene poi fatto circolare attraverso il sistema. Questo processo di compressione aumenta la temperatura del gas.

Il gas ad alta pressione viene poi fatto passare attraverso l’evaporatore, dove assorbe il calore dall’aria, dall’acqua o dal terreno circostante. Il gas a bassa pressione e bassa temperatura viene quindi fatto passare attraverso il condensatore, dove viene riscaldato ulteriormente grazie all’energia fornita dall’energia elettrica e dalle perdite di calore.

Infine, il gas viene fatto passare attraverso la valvola di espansione, dove si espande nuovamente e ritorna allo stato gassoso. A questo punto, il gas viene nuovamente fatto circolare attraverso il sistema e il ciclo riparte.

Il calore prodotto dalla pompa di calore viene poi distribuito all’interno dell’edificio attraverso un sistema di ventilazione e distribuzione dell’aria. A seconda del tipo di pompa di calore, è possibile scegliere di raffreddare o riscaldare l’aria all’interno dell’edificio.

Le pompe di calore sono una scelta popolare per i proprietari di case e gli impianti di riscaldamento poiché sono altamente efficienti dal punto di vista energetico. Infatti, producono più energia di quanto ne consumino, il che significa che sono in grado di ridurre i costi energetici dell’edificio.

Inoltre, le pompe di calore sono anche amiche dell’ambiente, in quanto utilizzano fonti di energia rinnovabile per riscaldare o raffreddare l’edificio. In particolare, le pompe di calore ad aria sono molto popolari perché sono facili da installare e non richiedono scavi o perforazioni nel terreno.

Esistono diverse tipologie di pompe di calore, che variano in base alla fonte di calore utilizzata. Ad esempio, le pompe di calore ad aria utilizzano l’aria esterna come fonte di calore, mentre le pompe di calore geotermiche utilizzano l’energia del terreno. Inoltre, esistono anche pompe di calore ad acqua, che sfruttano l’energia termica presente nell’acqua.

Le pompe di calore ad aria sono le più economiche e semplici da installare, ma hanno una minore efficienza in climi freddi e in zone dove le temperature scendono sotto lo zero. Le pompe di calore geotermiche, invece, sono più costose e complesse da installare, ma sono più efficienti in climi freddi e garantiscono un rendimento elevato per tutto l’anno.

Inoltre, è possibile distinguere le pompe di calore in base al loro ciclo di funzionamento. Le pompe di calore con ciclo di funzionamento a gas refrigerante sono quelle più comuni, ma esistono anche pompe di calore con ciclo di funzionamento ad assorbimento, che utilizzano l’acqua come refrigerante anziché il gas.

Le pompe di calore ad assorbimento sono meno diffuse perché sono più costose e richiedono una maggior complessità di installazione rispetto alle pompe di calore a gas refrigerante. Tuttavia, sono molto efficienti nell’utilizzo dell’energia elettrica e possono utilizzare anche fonti di calore a basse temperature.