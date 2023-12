Scopri le Nuove Funzionalità di iOS 17.2 – Guida Completa e Approfondita

L’aggiornamento iOS 17.2 ha introdotto diverse nuove funzionalità e miglioramenti che arricchiscono l’esperienza utente per i dispositivi Apple.

1. App Journal: Una delle caratteristiche più importanti di iOS 17.2 è l’introduzione dell’app Journal. Questa app nativa consente agli utenti di registrare post sulla loro giornata, con la possibilità di aggiungere foto, video, clip audio e persino dati sulla posizione. È uno strumento utile per la riflessione e il benessere mentale.

2. Registrazione Video Spaziale: Gli utenti di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max ora possono registrare video spaziali per Vision Pro. Questi video sono registrati a 1080p a 30 fotogrammi al secondo, e un minuto di video spaziale occupa circa 130MB di spazio di archiviazione.

3. Suoni di Notifica Personalizzabili: iOS 17.2 introduce la possibilità di cambiare il suono di notifica predefinito. Questa opzione è accessibile nella sezione “Suoni e feedback aptico” delle impostazioni.

4. Novità nell’app Messaggi: L’aggiornamento include una nuova funzione di “catch-up arrow” per saltare al primo messaggio non letto in una conversazione e la possibilità di reagire ai messaggi con qualsiasi sticker o emoji.

5. Miglioramenti ad AirDrop: iOS 17.2 porta miglioramenti ad AirDrop, consentendo di condividere pass per l’imbarco, biglietti del cinema e altri pass eligibili avvicinando due iPhone.

6. Pulsante Azione con Opzione di Traduzione: Gli utenti di iPhone 15 Pro ora possono assegnare il loro pulsante Azione per avviare una traduzione automatica voce-testo tra due lingue.

7. Nuovi Widget per Orologio e Meteo: Sono stati aggiunti tre nuovi widget per l’app Meteo e un nuovo widget digitale per l’app Orologio.

8. ‘Local Awareness’ per gli Allarmi di Emergenza: Un’opzione “Local Awareness” è stata aggiunta per migliorare la tempestività e l’accuratezza degli allarmi di emergenza.

9. Verifica Chiave Contatti in iMessage: Una funzione di sicurezza aggiunta in iOS 17.2 che consente agli utenti di iMessage di assicurarsi che i loro messaggi raggiungano solo i destinatari previsti.

10. Correzioni di Sicurezza: iOS 17.2 comprende importanti aggiornamenti di sicurezza che risolvono diversi problemi, tra cui una falla nel kernel, un bug in Safari e un difetto in Siri che potrebbero compromettere la privacy e la sicurezza dei dati.

Queste funzionalità migliorano non solo l’usabilità ma anche la sicurezza, rendendo iOS 17.2 un aggiornamento significativo per gli utenti Apple​​​​​​​​​​.