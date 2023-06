Amazon potrebbe introdurre una variante di Prime Video che includa pubblicità o aumentare la quantità di annunci visualizzati per i clienti esistenti, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal. L’azienda sta valutando diverse strategie per incrementare la presenza pubblicitaria sul suo servizio di streaming.

Scopri le nuove strategie di Amazon Prime Video più pubblicità e opzioni di abbonamento (Foto@Pixabay)

Da un lato, potrebbe offrire un’opzione di abbonamento basata sulla pubblicità, simile a quanto fa Netflix. Dall’altro, potrebbe integrare annunci pubblicitari nell’abbonamento esistente. In quest’ultimo caso, Amazon potrebbe anche offrire una versione senza pubblicità a un costo più elevato rispetto all’abbonamento attuale. Si prevedono solo interruzioni pubblicitarie “brevi” in entrambi i casi.

Secondo il Wall Street Journal, non è ancora stata presa una decisione definitiva riguardo ai piani pubblicitari di Amazon e potrebbero verificarsi dei cambiamenti. Al momento, l’azienda non ha commentato il rapporto. L’introduzione di una versione pubblicitaria di Prime Video potrebbe rappresentare una fonte di entrate aggiuntive per Amazon, dato che l’interesse da parte degli inserzionisti potrebbe essere elevato.

Amazon offre già un servizio di streaming gratuito chiamato “Freevee” che si basa sulla pubblicità e può essere utilizzato anche senza un abbonamento Prime. In passato, questo servizio era noto come IMDb Freedrive.

Alcuni concorrenti, come Netflix e Disney+ negli Stati Uniti, offrono anche opzioni di abbonamento basate sulla pubblicità. Tuttavia, potrebbe sorgere un dibattito su quanto sia facile per Amazon implementare un abbonamento pubblicitario, poiché il servizio di streaming Prime Video è attualmente collegato all’abbonamento Prime, che offre vantaggi aggiuntivi per gli ordini online.

Negli Stati Uniti, invece, Prime Video può essere acquistato anche separatamente, senza l’abbonamento Prime. Sarà interessante vedere come si svilupperanno i piani di Amazon e se riuscirà a soddisfare le aspettative degli utenti offrendo un’esperienza di visione in streaming equilibrata tra contenuti e pubblicità.