Secondo gli ucraini ormai i soldati russi non credono a Putin

I servizi ucraini avrebbero intercettato la conversazione di uno dei soldati russi di stanza vicino a Kiev.

In una conversazione con la moglie, l’uomo si lamenta che molti di loro sono sull’orlo della follia. Ogni giorno mandano in Russia camion pieni dei corpi dei loro colleghi.

Nella conversazione intercettata dalla SBU ucraina, il soldato russo dice di essere arrabbiato con Putin, che ha promesso loro una marcia trionfante, e invece li ha trascinati in una lunga guerra che non possono vincere. Secondo i servizi ucraini, la situazione tra i soldati è così tesa che potrebbe sfociare in una rivolta.

“Siamo quì da un mese e non riusciamo a capirlo” dice nella rivelazione della SBU che registra un soldato russo.

Secondo le sue parole, i comandanti li minacciano rischiando dai sette ai 12 anni di carcere per diserzione.

L’uomo ammette che non si sa combattere, perché le loro armi sono inutili, afferma che molti soldati sono sull’orlo della follia perché devono inviare ogni giorno convogli di camion con cadaveri in Russia.

“Non è che ci dispiace per noi stessi. I ragazzi provano compassione per le famiglie di questi ragazzi quando vedono camion degli Urali con un ‘carico di 200’ ogni giorno” – dice il soldato russo.

Fonte: pravda.com.ua / Foto@Boevaya mashina, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons