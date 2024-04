Software gestionale per aziende e professionisti: caratteristiche e funzioni

Per un’azienda o uno studio professionale, la scelta del software gestionale è determinante, sia per una maggiore qualità e precisione del lavoro, sia per offrire agli operatori uno strumento valido, in grado di velocizzare e semplificare ogni attività.

Una piattaforma efficiente deve essere progettata e realizzata da analisti e programmatori in possesso di competenze specifiche in fatto di contabilità, paghe e stipendi, gestione aziendale o altro, per garantire un flusso operativo completo, accessibile e intuitivo.

I sistemi GIS, distribuiti da Ranocchi Fabriano, una società che progetta software personalizzati per aziende e professionisti, offrono ottime doti di efficienza, sicurezza e affidabilità in tutte le operazioni amministrative e gestionali di un’attività imprenditoriale o commerciale.

I software GIS dispongono di vari moduli, dalla gestione della logistica e del magazzino, all’organizzazione di taglie e colori per l’industria della moda, all’elaborazione di paghe e stipendi, e sono totalmente integrabili con le più note suite di office automation.

Quali sono le qualità indispensabili per un gestionale aziendale

Dall’elaborazione dei dati contabili di uno studio commercialista, al calcolo di paghe e stipendi, alla gestione amministrativa e logistica di un’azienda, è necessario, prima di tutto, che un software sia progettato da un team specializzato nel contesto di riferimento.

Un’altra qualità immancabile è la semplicità di utilizzo, che deve essere garantita da un layout essenziale e dalla presenza di comandi chiari e intuitivi, per evitare qualsiasi rischio di confusione o di errore nell’elaborazione dei dati.

Inoltre, un applicativo gestionale deve potersi integrare ai più diffusi applicativi per l’ufficio e consentire l’esportazione in formato .xsl di tutti i file stampabili, al fine di assicurare la massima interattività.

Scegliere il gestionale più adatto per la propria attività

È importante considerare, prima di tutto, che un software gestionale per un’azienda o uno studio professionale, deve permettere di ottimizzare il lavoro, al fine di risparmiare tempo ed essere più competitivi ed efficienti.

In un periodo come questo, dove il mercato è sempre più esigente e richiede la capacità di affrontare situazioni e richieste complesse, la scelta del software gestionale ideale contribuisce alla crescita e all’affermazione di un’attività imprenditoriale o professionale.

Oltre all’intuitività e alla possibilità di integrazione e personalizzazione, come si è detto, una caratteristica determinante per un gestionale è la sicurezza, poiché in un’azienda vengono trattati dati sensibili che necessitano di essere rigorosamente tutelati.

È inoltre necessario che il software possa essere adattato alle dimensioni e alle caratteristiche di un’azienda o di un’attività professionale, in base alle esigenze degli utenti e dei loro clienti, con l’ulteriore possibilità di implementarlo con funzioni aggiuntive.

Attualmente, i gestionali di qualità funzionano in cloud, consentendo l’accesso anche tramite applicazione mobile: un elemento che offre una notevole flessibilità, ma che richiede una più elevata attenzione nei confronti della sicurezza.

Aggiornamenti e assistenza continua

Gli aggiornamenti rappresentano un elemento basilare per qualsiasi software gestionale, poiché consentono di mantenersi sempre allineati con le normative, le novità fiscali, la sicurezza e tutto ciò che occorre per lavorare sempre con la massima efficienza.

Usufruire di aggiornamenti periodici, frequenti e automatici è un punto di forza per un gestionale di alta qualità, a cui si aggiunge la possibilità, se necessario, di poter contare su un servizio di assistenza tecnica contattabile in qualsiasi momento.