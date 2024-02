SpaceX lancia altri 24 satelliti Starlink dalla Florida: un passo avanti verso la costellazione globale

Cape Canaveral, Florida – 27 febbraio 2024 – Un razzo Falcon 9 di SpaceX è decollato con successo dal Kennedy Space Center in Florida alle 19:25 UTC di ieri, trasportando 24 satelliti Starlink per la costellazione di internet ad alta velocità in orbita terrestre bassa. Il lancio, denominato Starlink 7-14, è stato il 24° volo del programma Starlink nel 2024 e il 203° in assoluto.

Il Falcon 9 è partito dalla rampa 39A del Kennedy Space Center, la stessa utilizzata per le missioni Apollo e dello Space Shuttle. Il primo stadio del razzo è atterrato con successo sulla piattaforma galleggiante “Just Read the Instructions” nell’Oceano Atlantico circa nove minuti dopo il lancio.

I 24 satelliti Starlink a bordo del razzo sono stati rilasciati in orbita circa un’ora dopo il lancio. Questi satelliti si uniranno agli oltre 4.400 già in orbita, fornendo copertura internet a banda larga a utenti in tutto il mondo.

Un passo avanti verso la costellazione globale

Il lancio di Starlink 7-14 rappresenta un passo avanti significativo verso il completamento della costellazione Starlink, che dovrebbe fornire copertura internet a banda larga a tutto il pianeta, comprese le aree rurali e remote attualmente non servite da altri provider.

SpaceX ha in programma di lanciare fino a 12.000 satelliti Starlink in totale. La costellazione completa dovrebbe essere operativa entro il 2027.

Un programma ambizioso con sfide da affrontare

Il programma Starlink è ambizioso e ha il potenziale di rivoluzionare il modo in cui ci connettiamo a internet. Tuttavia, ci sono alcune sfide da affrontare.

Una delle principali sfide è la gestione del traffico in orbita. Con così tanti satelliti in orbita, c’è il rischio di collisioni. SpaceX sta lavorando a sistemi per evitare collisioni e garantire la sicurezza della sua costellazione.

Un’altra sfida è il costo del servizio. SpaceX non ha ancora annunciato i prezzi per il servizio internet Starlink. Tuttavia, è probabile che il servizio sia più costoso di internet via cavo o DSL.

Un futuro connesso?

Nonostante le sfide, il programma Starlink ha il potenziale di connettere miliardi di persone in tutto il mondo e di dare accesso a internet a persone che attualmente non ne hanno.

Il lancio di Starlink 7-14 è un passo avanti verso questo futuro connesso.

