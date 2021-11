Tom Holland e Zendaya: Ci hanno rubato la privacy

Tom Holland e Zendaya sono diventati l’argomento principali dei gossippari della rete, dopo un “bacio galeotto” fotografato in auto.

Ma la loro relazione, ricordiamo che sono co-protagonisti di Spiderman, è ovviamente sulla bocca dei media e del pubblico.

“Uno degli aspetti negativi della nostra fama è che la privacy non è più davvero sotto il nostro controllo, e un momento che pensi sia tra due persone che si amano molto è ora un momento condiviso con il mondo intero“, queste le parole di Tom Holland alla famosa rivista GQ .

“Sono sempre stato davvero irremovibile nel mantenere privata la mia vita privata, perché comunque condivido così tanto della mia vita con il mondo… ci siamo sentiti come derubati della nostra privacy”.

L’attore poi spiega che non era che non fossero pronti a parlare della loro relazione, “è solo che non volevamo“.

Zendaya ha anche parlato con la pubblicazione delle foto viste in tutto il mondo, definendole “confuse e invasive“.

“L’uguale sentimento, che condividiamo entrambi, è che quando ami davvero e tieni a qualcuno, alcuni momenti o cose, desideri che siano tuoi“, dice l’attrice.

“Penso che amare qualcuno sia una cosa sacra, una cosa speciale e qualcosa con cui vuoi avere a che fare, attraversare, sperimentare e goderti tra le due persone che si amano”.

Holland ha poi chiarito che le foto non erano una messa in scena, come ipotizzato da alcune persone, confermando di non aver ancora capito in che modo i giornalisti sono riusciti a fotografarli.

Zendaya e Holland, entrambi 25enni, si stanno preparando per un tour stampa mondiale per Spider-Man: No Way Home.

Tutti e due sono alquanto gelosi delle loro vite private, l’attore poi rivela:

“Averla nella mia vita è stato fondamentale per la mia sanità mentale. Lei è così brava a essere il modello per i giovani ragazzi e ragazze”.

