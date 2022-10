Virgin River cosa sappiamo della 5 stagione

Virgin River è la serie che ha appassionato milioni di persone che sognano la Columbia Britannica e la storia d’amore tra i personaggi principali Jack e Mel.

Fortunatamente, dopo quattro stagioni di successo, i fan non dovranno dire addio a Virgin River per molto tempo, poiché ci stiamo già preparando per la stagione 5.

La stagione 5 inizia dove finisce la stagione 4

Come suggerisce la fine della stagione 4, la stagione 5 riprende esattamente da dove la stagione 4 si era interrotta: la coppia preferita della serie, Mel e Jack, sono fidanzati e aspettano una figlia piccola, Jack ha inconsapevolmente avviato affari con un criminale e Charmaine ha rivelato che Jack non è il padre dei suoi gemelli non ancora nati.

Secondo Martin Henderson, questo causerà molte sorprese, rivela al magazine Glamour: “Perché hai la sensazione che possa essere chi pensi, ma qual è la scelta più scioccante? Non so cosa abbiano scelto gli sceneggiatori, ma il nome che ho sentito è davvero ‘succoso’“.

Virgin River Stagione 5 il cast

Naturalmente, Martin Henderson tornerà nei panni di Jack e Alexandra Breckenridge nei panni di Mel, torneranno anche volti noti come Preacher (Colin Lawrence), Charmaine (Lauren Hammersley), Hope (Annette O’Toole) e Vernon (Tim Matheson). Non è stato ancora annunciato se ci saranno dei volti nuovi nella stagione 5, proprio come nella stagione 4.