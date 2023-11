WhatsApp Lancia la Funzione ‘Single View’: Foto e Video Autodistruttivi

WhatsApp, il popolare servizio di messaggistica istantanea, ha introdotto una funzione di autodistruzione delle foto e dei video, chiamata “single view“.

Questa funzione consente agli utenti di inviare contenuti multimediali che si autodistruggono dopo essere stati visualizzati una sola volta, offrendo un maggiore controllo sulla privacy e sulla condivisione dei dati​​.

Inizialmente, questa caratteristica era disponibile solo nelle versioni beta dell’applicazione, ma con il tempo è stata resa accessibile al pubblico più ampio​​​​.

La funzione “single view” è particolarmente utile per la condivisione di file sensibili, poiché garantisce che i contenuti non possano essere salvati nella memoria del dispositivo del destinatario. Tuttavia, è importante notare che, sebbene i contenuti si autodistruggano, i destinatari possono ancora salvarli tramite mezzi convenzionali, come la cattura di screenshot o il download dei media​​.

Un aspetto interessante è che questa funzione è stata reintrodotta su WhatsApp Web e Desktop, dopo essere stata rimossa un anno prima. La rimozione era dovuta al fatto che, a differenza degli smartphone, su queste piattaforme non era possibile impedire agli utenti di fare screenshot dei contenuti multimediali. Nonostante la reintroduzione, non è stato confermato se il problema degli screenshot sia stato risolto o meno​​.

WhatsApp non ha ancora implementato un sistema di rilevamento degli screenshot per le foto autodistruttive. Questa mancanza solleva alcune preoccupazioni sulla privacy, in quanto potrebbe non essere chiaro se il destinatario abbia salvato una copia dei contenuti tramite screenshot. Altre piattaforme come Snapchat, invece, avvisano i mittenti se viene effettuato uno screenshot del loro contenuto​​.

Questa funzione ha sollevato anche preoccupazioni da parte di organizzazioni a tutela dei minori. Tali organizzazioni hanno avvertito che la funzione potrebbe essere utilizzata da malintenzionati per condividere e commettere abusi sui minori. Nonostante queste preoccupazioni, la funzione è risultata essere una delle più popolari tra gli utenti di WhatsApp, evidenziando il desiderio degli utenti di avere un maggiore controllo sulla condivisione dei propri dati​​.

In conclusione, la funzione “single view” di WhatsApp rappresenta un passo significativo verso una maggiore privacy e controllo dei dati personali nell’era digitale. Tuttavia, solleva questioni importanti sulla sicurezza e sull’effettiva protezione dei contenuti condivisi. Questa funzione enfatizza l’importanza di un equilibrio tra la comodità della condivisione digitale e la necessità di proteggere la privacy e la sicurezza degli utenti.