Abbigliamento running donna invernale: guida all’acquisto

L’inverno non deve rappresentare un ostacolo per le appassionate di running, anzi, può essere un’opportunità per scoprire nuovi scenari e vivere emozioni diverse. Tuttavia, per godere appieno di questa stagione senza rinunciare al comfort e alla protezione, è essenziale dotarsi dell’abbigliamento running donna invernale adatto.

In questa guida all’acquisto, esploreremo le migliori scelte per indumenti, scarpe e accessori, consentendo a tutte le runner di affrontare il freddo, la pioggia e la neve con stile e determinazione, ma anche in sicurezza.

Abbigliamento invernale running: quali materiali preferire?

Nonostante l’inverno possa mettere a dura prova questo tipo di attività, rimane sempre possibile allenarsi, a patto di abbigliarsi in maniera adeguata alla stagione in corso. In inverno, si sa, il freddo può essere deleterio sia per la determinazione di una persona sia per la resistenza, ma con il giusto abbigliamento si potrà correre senza accusare le rigide temperature di questo periodo.

Ovviamente, per poterlo fare sarà necessario equipaggiarsi con i migliori capi d’abbigliamento per il running invernale: la tecnologia in questo campo ha fatto davvero passi da gigante, permettendo a tutti i runner di poter continuare ad allenarsi con qualsiasi tipo di clima. I classici materiali, come il cotone, tendono a diventare appiccicosi col passare dei minuti in quanto il sudore li rende tali, provocando irritazioni e sensazioni spiacevoli.

Viceversa, prediligendo indumenti tecnici, si riuscirà a ottenere un’ottima resistenza termica e una piacevole sensazione di asciutto che può durare a lungo. Ti consigliamo quindi di optare per tessuti tecnici e traspiranti come il poliestere, il nylon o il tessuto Dri-FIT.

Per quanto riguarda l’acquisto, puoi fare affidamento sull’abbigliamento Running da donna di Runnek, un e-commerce specializzato nella vendita di abbigliamento ed accessori per la corsa. Tutti i prodotti, realizzati con tessuti tecnici, consentono al sudore di evaporare rapidamente dalla pelle, mantenendo il corpo asciutto e contribuendo a regolare la temperatura corporea

Giacca

La giacca invernale per il running non è una semplice giacca a vento; deve essere progettata con caratteristiche specifiche per garantire la massima protezione e comfort durante le corse in condizioni climatiche avverse. Mentre una giacca a vento generica può andare bene quando le temperature sono basse ma il cielo è sereno, la situazione cambia radicalmente quando si affrontano pioggia o vento intenso.

In tali circostanze, la giacca deve avere cuciture impermeabili e possibilmente un cappuccio regolabile per proteggere da pioggia e umidità. Gli elastici stretti ai polsi sono fondamentali per evitare che l’acqua entri, mantenendo il corpo asciutto. L’ideale è una giacca dotata di una tecnologia antivento, realizzata con tessuto idrorepellente e traspirante, che offre protezione dagli elementi senza compromettere la libertà di movimento.

Maglia

A differenza di una maglia generica, una maglia tecnica è progettata per garantire un’eccellente traspirazione, consentendo al corpo di mantenere il calore senza far sì che il sudore si accumuli sulla pelle e si geli. La scelta tra una maglia a manica corta o a manica lunga dipende dalla tua sensibilità al freddo e dalle condizioni climatiche.

Tuttavia, indipendentemente dalla scelta, per lo strato base è fondamentale optare per un capo altamente traspirante e in grado di assorbire l’umidità. L’obiettivo è selezionare uno strato base che ti consenta di aggiungere ulteriori strati senza surriscaldarti, ma che, se necessario, possa essere indossato da solo dopo aver tolto gli strati aggiuntivi, garantendoti sempre comfort e protezione durante le tue corse invernali.

Smanicato

Un gilet da running rappresenta un capo estremamente versatile che dovresti avere a portata di mano, perché può essere agevolmente accostato sia allo strato base sia a un altro indumento intermedio.

La maggior parte dei modelli è progettata per resistere all’acqua e presenta spazi di ventilazione strategicamente posizionati, oltre a pratiche tasche nascoste dove poter conservare gli oggetti essenziali. Questo ti consente di concentrarti esclusivamente sulla tua corsa, senza distrazioni, mentre affronti i tuoi chilometri.

Pantaloni, tights e leggings

In questa stagione, è comune optare per pantaloni lunghi o almeno sotto il ginocchio per mantenere le gambe al caldo e proteggerle dalle basse temperature. Questi pantaloni sono ideali per preservare il calore corporeo e garantire comfort durante l’allenamento. Tuttavia, un’alternativa molto apprezzata sono i tights da running, che non solo offrono protezione dalle intemperie ma forniscono anche una leggera compressione per favorire una circolazione sanguigna adeguata.

Inoltre, è fondamentale cercare pantaloni, tights o leggings con elementi rifrangenti, che aumentino la visibilità durante le corse in condizioni di scarsa luminosità o buio, contribuendo così alla sicurezza del runner.

Cappelli, guanti e scaldacollo

Nel caso in cui il clima sia particolarmente rigido, è sempre una buona idea dotarsi di cappello, guanti e scaldacollo. Il cappello non solo aiuta a mantenere il calore alle estremità, come i guanti, ma ci protegge anche da umidità e vento, mentre lo scaldacollo offre una preziosa protezione contro le fastidiose correnti di freddo sulla gola. È essenziale che questi accessori siano leggeri e traspiranti, possibilmente senza cuciture per evitare sfregamenti sulla pelle.

Per quanto riguarda i guanti, possono essere realizzati in vari materiali, come il pile, ma è fondamentale accertarsi, al momento dell’acquisto, che offrano anche una protezione aggiuntiva dal vento, altrimenti potrebbero non garantire la protezione desiderata. Se portiamo con noi uno smartphone o utilizziamo dispositivi come smartwatch, fitness tracker o smartband durante la corsa, è opportuno verificare che i guanti siano compatibili con il touch screen, in modo da evitare di doverli togliere per rispondere al telefono, cambiare playlist o effettuare altre interazioni necessarie durante l’allenamento.

Calze

Le calze destinate al running si caratterizzano per la loro elasticità e comfort, spesso presentando rinforzi che contribuiscono a migliorare il sostegno del piede all’interno della scarpa e a prevenire eventuali irritazioni da sfregamento. Queste calze, realizzate con materiali tecnici di qualità, offrono un supporto ottimale alla gamba, promuovono una sana circolazione sanguigna e forniscono una barriera efficace contro l’umidità.

È consigliabile averne a disposizione almeno 2 o 3 paia, consentendo così di alternarle di volta in volta durante le tue sessioni di corsa, garantendo comfort e prestazioni ottimali.

Scarpe

Se stai correndo in condizioni climatiche miti, con temperature sopra lo zero e una pioggia non troppo intensa, le scarpe da running estive potrebbero fare al caso tuo, purché siano idrorepellenti. Se non desideri investire in un nuovo paio di scarpe, puoi anche considerare l’opzione di aggiungere delle ghette impermeabili per proteggere i piedi dall’umidità.

Tuttavia, se ti trovi a correre su strade coperte di neve o in condizioni invernali più impegnative, avrai bisogno di un paio di scarpe da running specifiche per l’inverno. Queste scarpe dovrebbero essere resistenti e dotate di un’elevata trazione per affrontare terreni scivolosi. Se le tue corse si svolgono fuori pista, è consigliabile optare per scarpe dal taglio alto con una fodera in GORE-TEX per una protezione completa contro l’umidità. Se corri spesso su strade ghiacciate, considera l’uso di scarpe con tacchetti per migliorare la trazione e ridurre il rischio di scivolamenti e, se la neve è particolarmente alta, scegli scarpe con alette profonde e un’adeguata isolazione termica. Pertanto, quando scegli una scarpa da running invernale, assicurati di selezionare un modello che offra un adeguato livello di ammortizzazione per garantire il massimo comfort e supporto durante le tue corse invernali.