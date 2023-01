Acqua del rubinetto perchè non berla?

L’acqua del rubinetto può contenere una varietà di sostanze, tra cui calcio, magnesio, cloro, fluoruro, metalli pesanti e sostanze chimiche.

In generale, l’acqua del rubinetto è sicura da bere e soddisfa i requisiti di qualità dell’acqua potabile stabiliti dalle autorità sanitarie.

Tuttavia, in alcune zone, l’acqua del rubinetto può contenere livelli elevati di sostanze indesiderabili, come pesticidi o nitrati, e potrebbe essere necessario filtrarla o bere acqua imbottigliata.

Ci sono alcune situazioni in cui potrebbe essere preferibile non utilizzare l’acqua del rubinetto. Ad esempio, in alcune zone rurali o suburbane, l’acqua del rubinetto può contenere livelli elevati di pesticidi, nitrati o altre sostanze chimiche indesiderabili.

In questi casi, potrebbe essere necessario filtrare o bere acqua imbottigliata per evitare l’esposizione a queste sostanze.

Inoltre, l’acqua del rubinetto può contenere livelli elevati di metalli pesanti o fluoro, che possono essere dannosi per la salute se consumati in grandi quantità.

In questi casi, potrebbe essere necessario utilizzare un filtro per rimuoverli. In generale, l’acqua del rubinetto soddisfa i requisiti di qualità dell’acqua potabile stabiliti dalle autorità sanitarie e è sicura da bere.

Tuttavia, se si ha dubbio sulla qualità dell’acqua del rubinetto nella propria zona, si consiglia di contattare le autorità locali per avere maggiori informazioni e di utilizzare un filtro per rimuovere eventuali impurità.

Come viene trattata l’acqua del rubinetto?

L’acqua del rubinetto viene trattata in vari modi per renderla sicura da bere. Il processo di trattamento dell’acqua varia a seconda delle fonti d’acqua utilizzate e delle specifiche esigenze dell’area in cui si trova.

Il trattamento dell’acqua potabile inizia con la raccolta dell’acqua da fonti naturali come fiumi, laghi o falde acquifere. L’acqua viene poi trasportata in una stazione di trattamento dell’acqua dove viene sottoposta a diversi processi per rimuovere sostanze indesiderate e batteri.

Il primo processo è la coagulazione, in cui vengono aggiunti composti chimici per far coagulare le particelle in sospensione nell’acqua. Il passo successivo è la decantazione, in cui le particelle coagulate vengono rimosse.

Successivamente l’acqua viene filtrata attraverso una serie di filtri, come filtri di sabbia e di carbone attivo, per rimuovere ulteriori particelle e impurità.

Infine, l’acqua viene disinfettata per uccidere i batteri e altri agenti patogeni utilizzando il cloro o altri disinfettanti.

In alcune zone può essere necessario aggiungere alcuni minerali, come il calcio e il magnesio, per migliorare il sapore dell’acqua.

In generale, le autorità sanitarie effettuano controlli regolari sulla qualità dell’acqua del rubinetto per garantire che soddisfi i requisiti di qualità dell’acqua potabile stabiliti.