Ma è vero che con la noce moscata ci si droga?

La noce moscata è ricavata dai semi della pianta Myristica fragrans, un albero tropicale originario delle isole Banda nel Mare delle Molucche, in Indonesia.

I semi vengono raccolti quando i frutti dell’albero maturano, essiccati e poi macinati per ottenere la polvere fine di noce moscata.

La noce moscata è ricca di sostanze nutritive come proteine, carboidrati, grassi, fibra, calcio, ferro, potassio e vitamine del gruppo B. Inoltre, contiene un composto chiamato myristicina, che ha proprietà antinfiammatorie e anestetiche.

Noce Moscata (foto@Pixabay)

Viene utilizzata come spezia nella cucina per il suo aroma e sapore particolare e in alcuni casi come rimedio naturale per trattare diversi disturbi come mal di testa, nausea e diarrea, inoltre è stata utilizzata tradizionalmente per trattare disturbi femminili e problemi digestivi.

E’ importante sottolineare che l’uso eccessivo di noce moscata può essere tossico e causare effetti collaterali come allucinazioni, convulsioni e perdita di coscienza.

La noce moscata ha effetti allucinogeni?

La noce moscata è una spezia comunemente usata in cucina per il suo aroma e gusto caratteristici. A dosi normali, non ha effetti allucinogeni.

Tuttavia, se consumata in grandi quantità, può causare effetti psicoattivi simili all’allucinazione. La noce moscata contiene una sostanza chiamata myristicina, che in grandi quantità può causare effetti psicoattivi come allucinazioni, confusione mentale, eccessiva eccitazione e disturbi del ritmo cardiaco.

In generale, la quantità di noce moscata utilizzata in cucina è molto piccola e non dovrebbe causare effetti indesiderati.

Tuttavia, se si utilizzano grandi quantità di noce moscata o se si consuma in forma concentrata, come un estratto, si consiglia di fare attenzione ai possibili effetti collaterali. Si consiglia di consultare un medico se si notano effetti indesiderati dopo l’uso di noce moscata.