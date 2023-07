Aggiornamento di Sicurezza Samsung Galaxy Note 20: Scopri le nuove migliorie del 2023

Samsung, il rinomato produttore di dispositivi mobili, ha recentemente rilasciato un importante aggiornamento per la sua amata serie Galaxy Note 20. Questo aggiornamento è stato molto atteso dagli utenti di questi dispositivi, poiché ha portato con sé una serie di miglioramenti fondamentali per la sicurezza e la stabilità dei telefoni.

Il rilascio dell’aggiornamento di luglio 2023 è stato esteso sia ai modelli Galaxy Note 20 che ai Galaxy Note 20 Ultra attraverso gli operatori statunitensi. La versione software N98xUSQS4HWF5, contenuta in questo aggiornamento, sarà distribuita gradualmente su tutti i principali operatori nelle prossime giornate.

Questo aggiornamento è particolarmente significativo poiché si concentra principalmente sulla sicurezza dei dispositivi. Con più di 90 correzioni, tra cui tre vulnerabilità critiche e 56 a priorità elevata, l’aggiornamento di luglio 2023 offre un netto miglioramento della protezione del dispositivo. Del totale delle correzioni, 52 provengono da Google e le rimanenti 38 da Samsung, dimostrando l’impegno di entrambe le aziende nel garantire la massima sicurezza per gli utenti.

Le correzioni di sicurezza di Samsung in questo aggiornamento affrontano diversi aspetti del sistema, come l’installazione manuale dei pacchetti tramite comandi ADB, il controllo dell’accesso al sistema audio, l’ID del chipset UWB, la configurazione della trasmissione SMS, il servizio Galaxy Themes, il controllo dell’accesso alle impostazioni e il corretto funzionamento del test del firmware. Queste migliorie riducono significativamente i rischi di possibili esecuzioni di codice non autorizzato, contribuendo a elevare il livello generale di sicurezza.

Gli utenti negli Stati Uniti che possiedono un Galaxy Note 20 o un Galaxy Note 20 Ultra possono verificare la disponibilità dell’aggiornamento accedendo alle Impostazioni del dispositivo e selezionando “Scarica e installa” per ottenere tutte le nuove migliorie.

Da sottolineare è anche il fatto che la serie Samsung Galaxy Note 20, inizialmente lanciata con Android 10, ha ricevuto vari aggiornamenti del sistema operativo nel corso degli anni, passando ad Android 11 alla fine del 2021, ad Android 12 alla fine del 2022 e ad Android 13 nel 2023.

Questo nuovo aggiornamento di sicurezza sottolinea l’impegno di Samsung nel fornire il massimo supporto possibile ai suoi utenti e nell’assicurarsi che i dispositivi della serie Galaxy Note 20 continuino a offrire un’esperienza d’uso sicura e ottimale. Gli utenti possono aspettarsi che Samsung continui a investire nel miglioramento dei suoi prodotti anche in futuro, garantendo così una protezione costante contro le minacce informatiche sempre in evoluzione.