Le incredibili nuove funzionalità di Windows 11 23H2: Assistente AI, Illuminazione RGB e altro!

Microsoft ha confermato che il rilascio di Windows 11 23H2 avverrà nel quarto trimestre del 2023. Questo nuovo aggiornamento, chiamato Windows 11 23H2, porterà una serie di nuove funzionalità ed è prevista un’installazione rapida sul sistema.

Tra le novità più significative, Microsoft ha introdotto una funzione chiamata Windows Copilot. Questo assistente personale basato sull’intelligenza artificiale GPT, già utilizzata in Bing e Microsoft (Office) 365, diventerà disponibile per gli utenti di Windows 11, offrendo un livello di assistenza e interazione più avanzato con il sistema operativo.

Un’altra caratteristica rilevante sarà la possibilità di avere impostazioni di illuminazione RGB native per i giocatori, direttamente integrate nel sistema operativo Windows 11. Questa novità renderà obsolete le applicazioni di terze parti per il controllo delle luci RGB.

Microsoft ha anche migliorato il File Explorer, rendendolo più moderno e aggiornato per un’esperienza utente migliorata e intuitiva.

Altre funzionalità in arrivo includono il supporto integrato per i file compressi RAR e 7-zip, offrendo maggiori opzioni agli utenti per gestire i loro archivi locali.

Inoltre, sarà possibile utilizzare la modalità oscura anche nell’applicazione Paint, che consentirà un’esperienza di utilizzo più confortevole in ambienti con scarsa illuminazione.

L’aggiornamento di Windows 11 23H2 verrà pre-scaricato sui sistemi che eseguono la versione attuale 22H2, ma Microsoft garantirà di perfezionare la nuova versione prima del rilascio ufficiale. Una volta pronte tutte le funzionalità, l’installazione avverrà attraverso un piccolo pacchetto di attivazione noto come eKB, che richiederà solo alcuni minuti per completarsi.

Poiché entrambe le versioni condividono lo stesso codice sorgente, gli utenti non dovranno preoccuparsi della compatibilità delle applicazioni o dei dispositivi tra le diverse versioni.

In conclusione, Windows 11 23H2 promette di offrire un’esperienza utente migliorata grazie alle nuove funzionalità introdotte, tra cui l’assistente personale Windows Copilot, il supporto nativo per i controlli di illuminazione RGB, un File Explorer modernizzato e altre aggiunte utili. Con il rilascio previsto nel quarto trimestre del 2023, gli utenti potranno attendersi di sperimentare un sistema operativo più efficiente e all’avanguardia.