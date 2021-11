Aglio, un alimento importantissimo soprattutto in inverno

L’aglio è uno degli alimenti ricchi di molti nutrienti di cui il corpo ha bisogno, e può essere un’ottima aggiunta alla dieta, soprattutto in inverno.

Spesso l’aglio viene aggiunto nella preparazione di alcuni cibi per aggiungere sapore oltre al valore nutritivo e, secondo un rapporto sul sito web Food NTV, il consumo di aglio ha molti benefici per la salute, soprattutto in inverno.

Gli esperti di nutrizione suggeriscono sempre che la dieta invernale dovrebbe includere cibi caldi e nutrienti, inoltre, può includere anche varie erbe e spezie che aiuteranno a rafforzare la salute generale e l’immunità per combattere malattie stagionali come raffreddore e influenza.

L’aglio è un scelta ideale perché ricco di antiossidanti, contiene anche vitamine B e C, acido folico, calcio, ferro, magnesio, manganese, fosforo, potassio, sodio e zinco.

Ma perchè è importante aggiungere aglio al nostro menu

Raffreddore, tosse, mal di gola e altre malattie stagionali si diffondono durante l’inverno, ed è noto che l’aglio fornisce un aiuto da questi problemi di salute, poiché protegge da infezioni e malattie e combatte sinusite e influenza, ma è preferibile mangiare è crudo per il massimo benefici

Perdere peso durante la stagione invernale può essere un compito difficile e uno spicchio d’aglio può aiutarti a semplificarti le cose, poiché è ricco di antiossidanti che ti aiutano a disintossicarti e a promuovere un metabolismo sano che migliora il tuo piano di perdita di peso.

Gli esperti di salute suggeriscono di mangiare l’aglio crudo con il miele al mattino non solo per favorire la perdita di peso, ma anche per mantenere la salute dell’apparato respiratorio e dei polmoni grazie alle sue proprietà antinfiammatorie per prevenire malattie come febbre, congestione e mal di gola durante l’inverno.