Fattori come la genetica, età, ormoni, carenze nutrizionali, tossicità, farmaci e autoimmunità possono causare la caduta dei capelli, ma cambiare la dieta può in molti casi aiutare in tal senso.

Secondo quanto riportato da Time Now news, quando si tratta del fattore dieta, è stato scientificamente dimostrato che gli alimenti ricchi di sostanze nutritive aiutano i capelli e possono influenzare la densità dei capelli, la loro crescita o perdita, la loro lucentezza e persino la possibilità di ingrigimento.

Ci sono molti nutrienti che incoraggiano la crescita dei capelli: come la biotina (vitamina B), la vitamina D, la vitamina E, il ferro, la vitamina C e gli acidi grassi omega-3.

Ma quali sono in assoluto le vitamine più importanti contro la caduta dei capelli

Secondo Harvard Health, un’adeguata assunzione di proteine ​​non solo per gli atleti è essenziale per un sistema immunitario sano ed è necessaria per il corretto funzionamento di organi come cuore, cervello e pelle.

Un uovo, ½ tazza di ceci o una piccola manciata di noci forniscono circa 6 grammi di proteine. Un pezzo di pollo o pesce fornisce circa 30 grammi.

Per ottenere abbastanza proteine ​​e aminoacidi, dovresti mangiare cibi come pollame, carne magra, pesce, ceci e lenticchie, avena e fagioli.

Le vitamine del gruppo B, come la biotina e la niacina, possono aiutare a sostenere la crescita dei capelli sostenendo la produzione di energia cellulare e tendendo ai radicali liberi e incoraggiando una crescita sana dei capelli.

Secondo una ricerca di Harvard, gli integratori di biotina vengono spesso utilizzati come trattamento per la caduta dei capelli e per la ricrescita dei capelli, pelle e unghie sani.

Sebbene una carenza di biotina possa certamente portare alla caduta dei capelli e a problemi di pelle o unghie, le prove che dimostrano il beneficio dell’integrazione sono inconcludenti.

Molte donne in gravidanza mostrano una leggera carenza di biotina nonostante ne mangino quantità adeguate, anche se la causa esatta non è chiara.

Fonti alimentari di biotina: carne (soprattutto frattaglie), pesce, uova, semi, noci, alcune verdure (patate dolci, broccoli, spinaci) più integratori alimentari.

La vitamina D è una vitamina liposolubile necessaria per la formazione e il supporto dei follicoli piliferi funzionanti.

Harvard Health afferma che la vitamina D non è tecnicamente una vitamina perché infrange le regole di altre vitamine. È prodotta nell’organismo umano corpo ed è assente da tutti gli alimenti naturali ad eccezione del pesce e del tuorlo d’uovo.

foto@MaxPixel