Il tè è la bevanda più popolare al mondo, rafforza il sistema immunitario e rallenta il processo di invecchiamento.

Si scopre, però, che bere frequentemente certi tipi di tè può causare problemi di salute, secondo il sito web russo Mir 2, mentre uno studio pubblicato su “Biblical Health Nutrition” ha mostrato che alcuni tipi di tè che danneggiano la salute e causano problemi ad alcuni organi del corpo.

Alcune controindicazioni sostengono che potrebbe non essere consigliabile bere una tisana di consolida a causa dei suoi effetti tossici sul fegato.

Il consumo regolare di tè alla menta può influire sulla salute, poiché consumare molto tè alla menta può essere irritante e tossico per il corpo, e questo perché il principio attivo mentolo nella menta, noto come canfora alla menta, colpisce e distrugge i nostri sistemi di riscaldamento e raffreddamento biologici, secondo “Sputnik“.

Gli esperti dicono che il tè al limone contiene più piombo rispetto ad altri tipi di bevande. Inoltre, contiene un livello più elevato di fluoro e acidità e questo può causare carie e ulcere alla bocca.

Il tè alla liquirizia può aumentare la pressione sanguigna, quindi i medici non consigliano ai pazienti ipertesi di berlo, e anche per coloro che non soffrono di problemi di pressione sanguigna, gli esperti consigliano di non abusare del tè alla liquirizia.