Alec Baldwin, arriva il settimo figlio

La nascita di Ilaria Catalina Irena Baldwin arriva in un momento un po’ complicato per i suoi genitori. Sebbene sia una grande gioia per la famiglia, Alec è ancora nell’occhio del ciclone quasi un anno dopo aver girato il film Rust, con Halyna Hutchins, morta sul set.

Sebbene la coppia celebri insieme la nascita della loro settima figlia, l’attore 64enne sperimenta la paternità per l’ottava volta. Nel 1995 esordisce come padre con la nascita di Ireland Baldwin, figlia di 26 anni nata dal matrimonio con la star di Hollywood Kim Basinger.

“I suoi fratelli, i Baldwinito, sono molto eccitati, discutono tutti a chi assomiglia di più e siamo lieti di presentare loro il bambino. Molto grato di accogliere la nostra nuova figlia in questo mondo, è stato magico e pieno di amore come qualsiasi altra piccola persona con cui siamo stati benedetti“, ha dettagliato Hilaria, parole e immagini che Alec ha ripubblicato sulle sue stesse reti.

