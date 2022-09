Che succede quando mangi tonno in scatola

I benefici del tonno in scatola sono innumerevoli, senza neanche guardare l’etichetta nutrizionale. È poco costoso e può essere utilizzato in tantissime pietanze diverse, dalle insalate ai panini, o semplicemente in un classico panino al tonno.

Il tonno in scatola ha molti benefici nutrizionali, anche se è importante non esagerare con questo alimento base della dispensa perché troppo tonno può portare all’avvelenamento da mercurio. Nella maggior parte dei casi, includere il tonno in scatola nella tua dieta può essere un’ottima aggiunta grazie a tutti gli effetti positivi che può avere sul tuo corpo.

L’aggiunta di proteine ​​alla tua dieta può essere estremamente utile in quanto ti farà sentire pieno più a lungo e alla fine consumare meno calorie. Questo è esattamente ciò che fa il tonno in scatola. Secondo l’USDA, una lattina di tonno sott’olio contiene 46,6 grammi di proteine, mentre una lattina di tonno sott’acqua contiene 31,7 grammi di proteine.

Dal momento che dovresti consumare 0,36 grammi di proteine ​​per chilo di peso corporeo, una singola scatoletta di tonno potrebbe coprire la maggior parte, se non tutto, il tuo fabbisogno quotidiano. È un modo efficace per ottenere proteine.

Grazie agli acidi grassi omega-3 presenti nel tonno in scatola, aumenterai la funzionalità del cervello e degli occhi semplicemente mangiando questo panino al tonno a pranzo. Il DHA, un acido grasso omega-3, è noto per le sue proprietà di potenziamento della memoria. Inoltre, ha anche l’effetto di ridurre l’infiammazione e sopprimere i sintomi dell’occhio secco. Quindi, se stavi cercando un motivo per iniziare a comprare il tonno in scatola, ora ne hai due.

Sebbene il tonno in scatola confezionato sott’olio presenti alcuni vantaggi, come un contenuto proteico e un sapore più elevati rispetto al tonno confezionato in acqua, il tonno confezionato sott’olio è più ricco di calorie e grassi e può causare aumento di peso.

Uno degli ingredienti di tutto il tonno in scatola è il sodio, che in grandi quantità può causare gonfiore. Secondo il Linus Pauling Institute, una scatoletta di tonno, sott’olio, contiene in media un quarto dell’assunzione giornaliera di sodio. Anche se il sodio è essenziale per la regolazione dei fluidi corporei, un consumo eccessivo può portare a gonfiore. È quindi importante essere consapevoli della quantità di tonno in scatola che consumi ogni giorno per non superare l’assunzione di sodio.